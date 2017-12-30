小資族必敗 逛後驛商圈 打造平價時尚

2017年12月30日 01:33 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

位於高雄火車站後站的三民區安寧街，是南台灣有名的成衣批發街，有「南部五分埔」之稱，附近多條街道連成一片「後驛商圈」，有超過400家批發店家，其中有8成以上是女裝，另男裝、童裝、飾品及皮件都有，逛上一圈就能買到齊全的貨色。

從高雄火車站後站出來，就是後驛成衣商圈，緊臨台鐵車站，與台北五分埔、台中天津街並列為全台3大成衣批發商圈。

後驛商圈副理事長伍英杰說，後驛商圈包括北起九如二路、南至恆豐街、東起重慶街、西至漢口街，其中以安寧街為主幹，綿延近1公里的400家成衣商店街，為服飾精品批發零售大街，為目前南部最大批發商圈，年產值約200億。

伍英杰表示，早期高雄成衣批發以高雄火車站前站的長明街為主，大約26、7年前逐漸轉移到後站的安寧街，且店家數量更擴大，目前是南部知名的服飾配件集散地，男女各年齡層最新流行的款式與香港、日本、韓國，同步流行。

以前安寧街只做批發生意，後來才逐漸兼賣零售，不少熟客都知道到這裡挑衣服，零售價比坊間便宜；明年2月3日至14日舉辦年貨大街，各店家都有折扣及特價品，民眾可以把握機會辦年貨、買新衣。

伍英杰說，全盛時期，安寧街的批貨人車熱絡，黑壓壓的一片，但隨著清費型態改變，不少客人用line或臉書下單，再來取貨，方便許多。

(中國時報)