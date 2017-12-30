台東新魅力 漫步鐵花路 濃濃文藝風

2017年12月30日 01:33 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東市的鐵花路，以胡適的父親胡鐵花為名，過去是老舊的日式宿舍，經過大幅整建後，整條路走的是藝文風，從誠品故事館、鐵花村、鐵道藝術村等等，是1個集歷史建築、藝術、旅遊休閒的多元文化空間，近年來已成為台東魅力新據點。

胡鐵花於1893年曾擔任清朝官派台東直隸州知州，等同是第1任台東縣長，任內近2年時間，對台東早期開發貢獻至大，他的公子就是中外聞名的學者胡適，為紀念胡鐵花，台東縣政府於1968年將舊火車站前的路，命名為鐵花路，早期都是台鐵及警察員工的日式老舊宿舍。

以鐵花路為主軸的鐵花新聚落，有著濃濃的藝文風，從最前端的誠品故事館開始，這裡是台東書蟲的最愛，誠品建築的後方還有兩大面隱藏版藍晒圖，及星巴克咖啡，值得走走。

誠品的對面就是由鐵道貨倉宿舍改建而成的鐵花村音樂聚落，每周三到周日的下午都有音樂演出；另外，這裡還有「鐵花小舖」及「假日慢市集」，市集中有許多特色文創商品。

鐵花村小憩之後，就可以慢遊鐵道藝術村，這裡是由80年歷史的台東舊火車站改造，大草原上的鐵道上可以公然「臥軌」，幾座倉庫成為駐村藝術家的創作空間，另外還保留了車站大廳、月台、臂木式號誌機、號誌閘柄、火車用的供水塔、油泵庫、三角形迴車道及防空洞等，不僅延續了鐵道文化的傳承，更豐富了都市美學。

(中國時報)