新聞幕後－柯拚連任 不得不調動蔡壁如

2017年12月30日 04:10 中國時報 張潼

蔡壁如擔任市長室主任3年，不時傳出她「逼退」局處首長，或是與柯選舉時的幕僚不合等消息。選在大選前1年，柯文哲調整蔡壁如職務，不影響她對柯的重要性，但卸下辦公室主任，不僅可延攬綠營人士，也不乏向離去的幕僚釋出善意、重新進入選舉備戰狀態的意味。

作風強勢 幕僚紛求去

蔡壁如工作風格一向較為強勢，且強力執行柯文哲意志。過去就曾傳出，柯對於局處首長表現不滿意，或是施政理念不盡相同，常由蔡壁如直接對首長加以指揮，最後甚至出面「逼退」；不少柯競選期間的幕僚，雖也曾進入市府擔任顧問，但最後都因為與蔡壁如不合，紛紛求去。

柯文哲昔日的幕僚透露，世大運結束之後，柯文哲陸續找了離開北市府的選舉幕僚聚餐，希望能夠慢慢找回對選舉有幫助的人才，但許多人不滿蔡已久，都認為「有蔡就夠了」，且世大運後柯的民調很高，何必再去幫忙？

局處首長 傳被她逼退

知情人士分析，究其原因，每位幕僚都有自己保護「老闆」的方式，蔡壁如擔心這批幕僚是「選舉蟑螂」，依靠柯文哲獲取利益或名氣，所以經常質疑他們的提案「是想賺錢嗎」、「為什麼要做這個」，導致最後引發不滿。而這次「職務調動」，對市府內部來說，蔡壁如還是市長重要的左右手，地位沒有變化，但對外如需延攬人才，觀感可能會比較好，因此選在此時調動。

但不可諱言，即使蔡壁如頭銜不再是市長室主任，但就像馬英九信任金溥聰一樣，無論蔡在哪個位置，其地位及對柯文哲的重要性，仍看不出有所動搖，甚至減少處理對外事務，還能保護蔡壁如不在選舉期間受對手攻擊。

雖換位置 地位未動搖

柯文哲這次表面上雖是對心腹「壯士斷腕」，實際上卻是希望對選舉幕僚甚或是綠營釋出善意，也減少選舉期間的失分，只是，是否真能藉此讓幕僚願意回鍋柯團隊，或是消弭與民進黨的矛盾，恐怕有待觀察。

(中國時報)