總預算砍1.8億 北斗鎮恐癱瘓

2017年12月30日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣北斗鎮民代表會定期會落幕，鎮公所明年度總預算遭代表會大砍1億8800多萬元，明年北斗鎮務運作恐將癱瘓，北斗鎮長楊麗香29日召開說明會，數度淚灑會場並公開道歉，盼所會和諧，強調會再提覆議。鎮代會表示，將等看到覆議案內容再做決定，不排除交由縣府協商。

鄉親批鎮代表 歷史罪人

會場有近200名鄉親出席相挺，並拉起布條，指責大砍預算的代表將成歷史罪人，由於社福補助與禮金、上級補助款，連路燈水電費、調解委員會事務費等業務費，幾乎全數刪個精光，北斗鎮明年度恐將全面癱瘓，跨年晚會也被迫取消。

工程恐違約 跨年沒晚會

楊麗香表示，北斗鎮公所編列明年度總預算3億5千多萬元，扣除1億多元法定人事費和代表會1千多萬元預算，鎮代會共刪除1億8800多萬元，先前未獲代表會同意的聯合托兒所案上級補助款2400多萬元、興建中的公所新大樓上級補助款6000多萬、自籌款2000多萬全被刪，公所將面臨違約被施工廠商求償。

楊麗香說，連一般道路維修費4000多萬元、垃圾車購車費、業務費、公有零售市場預算、公園維護費、中低收入戶社會福利、生育禮金、重陽禮金、社區活動中心行政業務費等也全刪光，廠商知道沒租金可收，已把公所內的影印機搬空。

鎮長落淚道歉 將提覆議

面臨鎮政完全無法推動，明年元月還得自掏5、6萬元墊付調解委員會的運作，楊麗香數度激動哽咽、落淚；她強調，下周就會提出覆議案，送代表會表決。

鎮代會因主席王錫瑩正接受健檢，未做回應，代表會也不願表示意見；鎮代陳國展、王東魚等則說，是公所預算執行不當，代表對預算本就負有監督權，但公所有權提覆議案，若未通過，也能請縣府出面協調。

(中國時報)