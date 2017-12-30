民進黨黨員促開除黃偉哲、陳亭妃

民進黨資深黨員前往台南市黨部陳情，要求開除黃偉哲與陳亭妃的黨籍。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導
網路傳陳情是主委顏純左自導自演，遭顏反駁。（洪榮志翻攝）

數十名民進黨資深黨員29日前往民進黨台南市黨部陳情，指控市長黨內初選參選人黃偉哲及陳亭妃為求勝選，失去黨魂，與違反黨紀被開除黨籍的市議員合作，要求開除黃偉哲黨籍，並處分陳亭妃。同為參選人的市黨部主委顏純左接下陳情書說，將轉給中央並要求依黨紀處理。

陳情？造勢？衝擊初選

面對黨員抗議，黃偉哲團隊發言人郭國文說，他無法分辨這起事件是陳情還是造勢，顏純左也是參選人，陳情活動恐將造成黨內更多爭議，增加黨的負擔，多數黨員應不樂見。

陳亭妃也說，參選目標是擔任全民市長，照顧每位市民，建設每個角落，後援會成立時，站台的不分黨派議員都由各後援會邀請，她本人絕對沒有逾越黨紀成立聯合服務處，身為民進黨現任立委及現任中常委，她非常瞭解黨的分際。

前來陳情的資深黨員指出，議長選舉與李全教搭檔選副議長的無黨籍市議員郭秀珠，與黃偉哲成立曾文溪聯合後援會，黃還在台上稱郭秀珠優秀認真，請鄉親讓郭當選議員；同時，議長選舉跑票被開除黨籍的市議員曾王雅雲，在黃偉哲溪南後援會成立時，也替黃站台，黃偉哲明顯違反黨規，應該開除黨籍。

至於議長選舉跑票被開除黨籍的市議員莊玉珠、蔡秋蘭、梁順發等3人，也分別在陳的南區、佳里區、安定區後援會上，公開替陳亭妃站台或擔任榮譽會長，陳顯然違反黨紀，黨中央應正視此問題，並予以必要處分。

看不過去 有人嗆退黨

顏純左指出，日前已有市代表因看不過黃陳等人的行徑退黨，這是創黨以來，第一次有市代表退黨，還有20多年黨齡的律師退黨；陳情的資深黨員們也說，如果黨中央不處理黃偉哲、陳亭妃，他們將不惜退黨，代表目前市長初選的狀況，已讓黨員對民進黨的信心瓦解。

(中國時報)

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