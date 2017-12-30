口湖遊客中心社區小舖 開張

雲林縣口湖鄉遊客中心，內設口湖社區農村小舖，展售在地生產的農特產。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣口湖鄉遊客中心整建完竣。（許素惠攝）

口湖遊客中心整修完工，為了行銷在地特產，內部闢設農村社區小舖，29日揭牌開張，展售口湖本地生產的新鮮農漁產品，而且有生產履歷可以溯源，讓消費者買得安心，吃得健康，成為全國各遊客中心的典範。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、農糧署雲林辦事處主任劉信良、口湖鄉長林哲凌等人，一起為口湖農村社區小舖揭牌。

青茂農場王貴仙等小農熱情地招呼遊客、介紹產品，書畫家陳玄茂現場揮毫，祝賀開幕，小舖熱鬧滾滾。

林哲凌指出，該遊客中心過去曾被私人占用，服務效果不彰，感謝雲嘉南風管處整建，得以全新面貌迎賓，也讓青農、小農辛苦耕耘心血有銷售的平台，王貴仙等人還捐出無毒米等，助弱勢做為回饋。

幫助小農打開通路

雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會受託經營該遊客中心，執行長蔡云姍說，在地小農專業用心產出許多良品，卻苦無平台展售，小舖尚未正式開張，日前來了11名遊客，停留不到1小時就採購2萬多元產品，足見銷售平台的重要。

網路商店擴大服務

蔡云姍指出，遊客中心提供遊程資訊等服務，吸引遊客主動上門，小舖也集結口湖最優質的農漁特產，讓遊客一次購足，「地產地銷」對在地農民最有幫助，平台也架設網路商店，擴大消費服務。

林哲凌強調，該農村社區小舖除了是在地自產自銷平台外，也因應食安趨勢，現場展售產品都會附上小農資料、生產履歷、藥物殘留檢驗證明等資訊，來源公開透明，建立生產者與消費者互信關係。

徐振能稱讚口湖遊客中心設小舖賣在地特產，是幫助小農打開通路的良方，很值得其他遊客中心效法。

(中國時報)

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