銀閃閃樂園 貨櫃藝術節開幕

2017年12月30日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

「貨櫃改造始祖」高雄國際貨櫃藝術節，2001年起兩年一次舉辦，29日以「銀閃閃樂園」為主題開幕，從創意樂齡出發，演繹與改造逾20個貨櫃。另一頭，集盒貨櫃聚落注入源源不絕創意，有意升級為集盒2.0版，讓更多民眾體驗亞灣未來新生活。

創意樂齡 生命新體驗

全台瘋貨櫃遲未退燒，16年前，高雄引領風潮，首度舉辦貨櫃藝術節。今年同樣有看頭，於30日至明年3月4日在駁二登場，推出集合共老宅、高齡實驗室、愛叮噹樂齡健身屋等體驗館。

英國福斯特聯合建築師事務所推出「扇」，利用貨櫃轉化成舞台及層波浪板階梯，如同壽命不斷地增長。王家建築師事務所「山」利用貨櫃量體的層層堆疊如同山巒，象徵人生中不同艱難，也創造生命另類的美。

設計師黃沂雯以「老是忘記，老是愛」為主題的高齡障礙體驗館，類比高齡者機能退化所產生的變化，讓人直接體驗80歲老人的一天。運動管理專家林士懿透過「愛叮噹健身屋」，希望長者享受沒負擔運動，提升活力。

遊客回流 集盒擬升級

而高市都發局打造的「集盒」，成為IG、臉書打卡熱點，但一度面臨遊客興致疲乏，在湧入源源不絕新意後「保鮮」，遊客逐漸回流，營運9個月來，突破20萬人次大關。跨年園遊派對融入嘻哈、電音元素，讓民眾嗨翻，接著以「晨曦瑜珈」迎接元旦。

都發局總工程司郭進宗說，原本定義為「快閃」概念，將於明年10月結束檔期，但內部評估執行「集盒2.0版」，擬延長戰線營運下去，甚至擴大場地規模，端看民眾反應。

(中國時報)