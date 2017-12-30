Pbike再增2站 盼拉高使用率

屏東公共自行車Pbike新增屏東車站2站點，可望讓使用率再創新高。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

2014年12月正式營運啟用的屏東公共自行車Pbike，至今累積使用逾170萬人次，已成為屏東市民不可或缺的交通工具；29日再由慈鳳宮及屏東扶輪社於屏東火車站前廣場，捐贈2座租賃站，使得市區站點增至32座，可望讓使用率再創新高。

火車站前廣場需求大

委託營運的高捷公司統計發現，Pbike正式營運啟用後，使用率日益增加，目前平均日周轉率達每車約3.74次，分析使用客群顯示，超過50％為學生，且有約23％以上的用量產生於屏東火車站，也就是先前的唐榮國小站。

配合屏東火車站高架後的整體交通運輸空間規畫，屏縣府於站前專案加碼增設2座租賃站，屏東縣長潘孟安特地感謝慈鳳宮及屏東各扶輪社響應捐贈，未來可望讓整個公共自行車站點更綿密，可及性更高。另為有效分配站點資源，原唐榮國小二站，也將移設至青創聚落，更名為「青創聚落站」。

潘孟安指出，目前各租賃站分布於屏東市區重要藝文、觀光及交通節點，包含屏東火車站、觀光夜市、百貨商圈鬧區、萬年溪沿岸景點、文創古蹟、住宅學校及行政機關等，完整提供民眾通勤、通學、洽公與觀光交通新選擇。

考慮延伸至其他鄉鎮

除了屏東市區外，屏縣府也委由專業顧問公司，完成將Pbike經驗延伸至其他鄉鎮的評估，增加縣民交通便利性，讓綠色奇蹟越加廣闊，連結而成一條環保及觀光新幹線，成為屏東的公共服務指標政策。

高捷公司透露，日前評估包括國道自行車道沿線，還有人口及遊客數多的潮州鎮，最快明年中旬便能完成潮州設站，初步規畫將設6站，包括火車站周圍、學校、鬧區圓環，都納入設站考量。

(中國時報)

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