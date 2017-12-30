新聞透視－派系傾軋 所會「互砍」雙輸

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中國時報

北斗鎮因家族、派系之爭，鎮政常因派系對立，造成所會關係緊繃，原本要共同推動的聯托案被一再擱置，鎮長特支費也被刪除，公所派直接不編列明年度代表們的正副主席特別費、旅費與事務費229萬多元，讓代表會跳腳，也讓所會衝突浮上檯面，引發對立惡鬥。

北斗鎮長楊麗香2011年補選勝出，成為第一位女鎮長，接下公公李順銘的棒子，2014年順利連任，卻因所會關係緊繃、風波不斷；去年代表會就刪了今年度總預算7000多萬，6月時辦追加減預算仍被砍光。不料，任期最後1年，更慘遭大刀狠砍，僅剩3800萬元業務費。

鎮民代表王東魚表示，日前代表會預算編列被刪除，楊麗香呼籲代表會共體時艱時，曾公開指稱那些錢是「吃喝玩樂費用」，要求她需先為此事公開道歉，並多多與代表們溝通，對鎮民才有好處。

面對3年來施政不斷被代表會刁難，好不容易爭取到的建設，也被代表會否決，楊麗香雖自覺滿腹委屈，強調3年來為了全體鎮民，多咬牙隱忍，但也首度將姿態放軟，在記者會上公開道歉。

她含淚鞠躬道歉說，希望府會能和諧，過去若她個人對代表們有所得罪，她願意道歉，呼籲代表們理性，勿因府會關係惡化，而影響地方建設。

公所主秘陳世麟說，公所團隊會盡一切努力與代表會溝通，也會努力想辦法找錢，支撐明年元月份的業務開銷，希望總預算案能在1月底前有所轉圜。

(中國時報)

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