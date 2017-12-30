吸收虧損 將維持前半小時免費

友善列印
中國時報
／屏東報導

屏東Pbike營運至今，每年虧損約750萬元，今年被審計單位認為，並未符合使用者付費原則，要求主管機關屏東縣政府環保局，重新檢討營運效率，但環保局認為，公共自行車設置初衷是鼓勵民眾使用，以達降低移動汙染源，因此決定明年仍將維持原收費方式。

審計單位發現，Pbike雖然使用人次高，但每年收入僅約45萬多元，收支落差大，主要原因是它前30分鐘免費，且民眾偏向短程使用，借還次數頻繁，不但無法帶進收入，還會造成單車故障率高，不符合使用者付費原則。

且廠商為了維修損壞單車，導致未能在尖峰時段有效調撥車輛，使得民眾最常反映的問題之一就是租賃站無車可借，種種相關營運效率，都待即刻改善，才能降低虧損金額。

但屏縣環保局表示，Pbike營運費用主要以縣內空汙基金支付，目的是鼓勵民眾使用公共自行車，降低移動汙染源，這項政策本來就不以營利為目的，且統計使用族群以學生為主，用以通勤、通學，所以暫時不考慮取消免費優惠，但仍會想辦法降低虧損。

負責營運的高捷公司根據統計數據，點名使用率最低的棒球場站，探究原因竟是球場賽事不多，間接造成使用成效不佳，未來將增加各站點連結，提高使用率，若再無法提升，可能會建議遷站至別處。

(中國時報)

貨櫃連結銀髮族 藝術新體驗 個性太直 柯派她主內不主外

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。