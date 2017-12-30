吸收虧損 將維持前半小時免費

2017年12月30日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東Pbike營運至今，每年虧損約750萬元，今年被審計單位認為，並未符合使用者付費原則，要求主管機關屏東縣政府環保局，重新檢討營運效率，但環保局認為，公共自行車設置初衷是鼓勵民眾使用，以達降低移動汙染源，因此決定明年仍將維持原收費方式。

審計單位發現，Pbike雖然使用人次高，但每年收入僅約45萬多元，收支落差大，主要原因是它前30分鐘免費，且民眾偏向短程使用，借還次數頻繁，不但無法帶進收入，還會造成單車故障率高，不符合使用者付費原則。

且廠商為了維修損壞單車，導致未能在尖峰時段有效調撥車輛，使得民眾最常反映的問題之一就是租賃站無車可借，種種相關營運效率，都待即刻改善，才能降低虧損金額。

但屏縣環保局表示，Pbike營運費用主要以縣內空汙基金支付，目的是鼓勵民眾使用公共自行車，降低移動汙染源，這項政策本來就不以營利為目的，且統計使用族群以學生為主，用以通勤、通學，所以暫時不考慮取消免費優惠，但仍會想辦法降低虧損。

負責營運的高捷公司根據統計數據，點名使用率最低的棒球場站，探究原因竟是球場賽事不多，間接造成使用成效不佳，未來將增加各站點連結，提高使用率，若再無法提升，可能會建議遷站至別處。

(中國時報)