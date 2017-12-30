個性太直 柯派她主內不主外

2017年12月30日 04:10 中國時報 張潼 、 柯伶穎 、 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

一向被視為台北市長柯文哲心腹的蔡壁如，傳出將調離市長辦公室主任職務，不再處理「對外關係」，但仍將以有給職市政顧問身份，專門負責府內事務。柯29日受訪時數度強調不是「拔蔡」，但蔡壁如個性確實太直，不適合處理外面的人際關係，未來要找更圓滑的人擔任辦公室主任。

蔡壁如過去3年不只掌管市長室晨會、列管交辦追蹤事項，對外也負責柯文哲行程安排，包括議員邀約、不公開的活動與會議等。因此，雖然北市府實際上並無「市長辦公室主任」一職，正式職稱是12職等的顧問，但一般仍給予她「主任」的稱號，過去郝龍斌的辦公室主任趙心屏也是如此。

調整蔡壁如職位，柯文哲強調，蔡個性太直，不適合處理外面的人際關係，以後專門負責處理府內會議、管考追蹤事項就好，而接任人選，則要找一個更圓滑，至少懂得人情世故的人，柯也撇清此舉是選舉考量。

蔡壁如也與柯文哲口徑一致，指市長辦公室主任事情多、做很累，且自己確實比較「硬梆梆」，身段也不夠柔軟、不會哈拉或social（交際），因此才與柯文哲一起決定未來專任顧問。對接任人選，蔡壁如僅鬆口透露，有找過民進黨人士。

據了解，北市府3個有給職顧問，除蔡壁如外，李博榮負責政策，另名顧問邱顯洵已於8月離職，此次要找新的「市長室主任」，就是要補這名顧問缺，並分擔蔡壁如對外行程、會議安排的工作。市府發言人劉奕霆表示，接任人選還在討論中。

(中國時報)