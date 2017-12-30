4首長籲重啟林內焚化爐

2017年12月30日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

南投縣沒有垃圾焚化爐，暫置2萬噸垃圾，無處消化；露營成為國人假日最盛行活動，卻沒有法令規範，中彰投苗區域首長會議29日登場，通過籲請中央重啟雲林縣林內焚化爐、盡速立法「露營區設置及管理」等共24項提案，涵蓋觀光、運動與災防等領域。

今年下半年中彰投苗首長會議由彰化縣政府召開，縣長魏明谷表示，區域治理平台運作迄今，合作議題普及各層面，治理成果越來越豐碩。彰縣提案「4縣市觀光產業跨域合作」，將跨域合作概念延伸到民間業者，共同舉辦觀光景點、住宿、伴手禮等行銷活動，讓各產業間創新合作，提升中台灣觀光能量。

南投縣副縣長陳正昇說，南投無垃圾焚化設施，堆置嚴峻，已超過2萬噸，過去靠台中文山焚化爐協助吸收，但明年10月起文山廠維修到2021年，未來勢必發生「垃圾圍城」，建請行政院緊急啟用雲林縣林內焚化爐，解決中部縣市焚化量不足的燃眉之急。

苗栗縣長徐耀昌指出，露營興盛，卻沒專責單位管理，苗栗縣率先研訂「露營地管理作業要點」，全縣露營區清查，縣府會同水利、農業及原民中心等單位查訪、建檔，輔導合法經營；盼透過平臺力量，籲請「露營區設置及管理」盡快立法。

台中市長林佳龍指出，要發揮區域治理，中部交通路網延伸，10公里免費公車未來期望擴大到中彰投苗，將路線延長；捷運路網綠線已跨過大肚溪到彰化，未來期望捷運也延伸到南投。大台中山手線在大甲及后里段串聯為彩虹線，未來通往苗栗通霄及苑裡，串聯山海線軌道運輸。

(中國時報)