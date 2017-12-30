新營元旦升旗健行 4500人報名

台南市市議員蔡育輝服務處、新營青商會在2018年元旦清晨6點30分，將在新營南瀛綠都公園舉辦升旗典禮，預計至少5000人與會，歡迎民眾踴躍參加。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

元旦，到新營參加升旗、向國旗致敬！市議員蔡育輝服務處與新營國際青商會聯合舉辦2018元旦升旗典禮暨慢跑、健行活動，目前已吸引逾4500人報名，蔡育輝與服務處人員連日來也在新營街頭插國旗，旗海飄揚，引人注目。

蔡育輝表示，縣市合併後，溪北地區明顯邊緣化，尤其，舊台南縣縣治所在的新營地區民眾感受最強烈，他經常接獲民眾建議應在新營地區舉辦大型活動，才不會越來越冷清，服務處因此決定結合新營國際青商會慢跑活動，元旦舉辦健行暨元旦升旗典禮，邀約民眾在新年向國旗致敬後揮汗運動，新的一年有新的開始。

蔡育輝說，為了配合活動進行，他與服務處工作人員這幾天都在慢跑及健行主要路線插上國旗，處處可見旗海飄揚，過程中，遇到不少民眾「讚聲」支持，他順便邀請民眾報名，目前晨跑加上健行已有4500多人報名，活動持續宣傳，預計2018元旦將吸引逾5000人湧入南瀛綠都心公園。

新營國際青商會長陳昀浩指出，該會連續25年舉辦元旦晨跑，每任會長都不間斷傳承下去，已成為新營一大特色，這次特別創新，將結合升旗方式向國家致敬，再展開後續活動。

當天晨跑及健行範圍主要在新營市區，包括三民路、民生路、金華路、長榮路再回中正路，參加民眾都可參與摸彩活動，獎項有電視、腳踏車、智慧手錶等，還有多項街頭表演等，歡迎民眾踴躍參與。

(中國時報)

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