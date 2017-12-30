打掉停車場 雲林溪掀蓋了

雲林溪原本加蓋當停車場，歷經1年施工打掉，恢復溪流原貌。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

貫穿斗六市的雲林溪有850公尺長加蓋為停車場，縣府去年進行掀蓋計畫，打掉停車場恢復溪流原貌，縣長李進勇29日視察成果，雖然溪流仍是中度汙染，但已有水岸樣貌，居民希望能結合周邊館舍一起打造。

雲林溪牛墟橋到斗六橋約850公尺，斗六市公所1991年間向交通部爭取近1億元經費，將河岸加蓋成收費停車場，迄今，很多市民不知底下是雲林溪。

因停車率不高加上溪水髒臭，市民開始有雲林溪掀蓋的聲浪，李進勇上任後，水利處著手規畫，去年底發包施工，由於過去工程圍籬高聳，雲林溪發生甚麼變化無人知曉。

李進勇29日視察掀蓋工程，停車場的水泥構造已移除，恢復寬20公尺的溪流，但溪水仍汙穢。李進勇解釋，整治一、二期要到2019年才完成，他認為，最重要的是改善水質，若無改善，再怎麼美，人也不願接近。

水利處長許宏博表示，目前水質仍是中度汙染，將進行截流，爭取前瞻計畫補助10億元，在社口藝術水岸園區內設置礫間淨化池。

李進勇表示，擔任基隆市長期間曾有意整治市內的運河，因任期之故未能推動，回鄉服務，雲林溪掀蓋、整治是他很重視的工程，雲林溪掀蓋具有城市指標意義，一個城市如果有溪流走過，就感覺特別有活力，生活品質也提高。

雲林溪下游虎溪里一帶每逢颱風就淹水，水利處長許宏博表示，雲林溪在都市計畫線內屬區域排水，區域線外屬央管河川，有賴第五河川局逐年編列預算整治。

(中國時報)

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