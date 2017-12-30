八仙洞邁向國際遺址公園

2017年12月30日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

八仙洞完成清理復原工程後，將打造成國際級遺址公園。（台東縣政府提供）

台東縣政府文化處歷經3年訴訟追討後，目前八仙洞已完成洞穴復原，台東縣長黃健庭、中研院士臧振華29日實地走訪八仙洞，臧振華強調，八仙洞是台灣唯一舊石器時代遺址，只要妥善規畫，將能發展成國際級遺址。

八仙洞50年前由台大教授宋文薰帶隊開挖，挖出豐富的舊石器時代文物，成為台灣年代最久遠的史前遺址，也證明台灣島在3萬年前就有人類活動，之後包括中研院研究員劉益昌、院士臧振華也陸續接手考古工作，臧振華也推測八仙洞的史前人，屬於6萬年非洲人類往外遷徙的一支，具有國際意義。

台東縣長黃健庭指出，八仙洞結合歷史、考古、地質及自然景觀，是台東甚至國家都是重要的資產，縣府歷經3年完成佔用排除，恢復八仙洞原本面貌，在整體規畫設計後，將來是國際級的頂級遺址公園。

臧振華說，八仙洞的廟宇遷出是學者及社會大眾所期待，台灣的遺址保存也邁進一大步，談到台灣的歷史，第一章就是要介紹八仙洞，從3萬年前到數百年前都有人類活動，是最重要的考古遺址。

台東縣政府文化處表示，縣府爭取前瞻3億的經費，將整體規畫及改善八仙洞的旅客中心、上山步道。而目前八仙洞還有乾元洞的廟宇位在私人土地上，縣府也會積極與地主協商、收購，讓八仙洞更完整。

(中國時報)