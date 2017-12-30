八仙洞邁向國際遺址公園

八仙洞的靈岩洞完成廟宇清理復原工程後，學者在洞內進行考古試掘。（黃力勉攝）

友善列印
中國時報
／台東報導
八仙洞完成清理復原工程後，將打造成國際級遺址公園。（台東縣政府提供）

台東縣政府文化處歷經3年訴訟追討後，目前八仙洞已完成洞穴復原，台東縣長黃健庭、中研院士臧振華29日實地走訪八仙洞，臧振華強調，八仙洞是台灣唯一舊石器時代遺址，只要妥善規畫，將能發展成國際級遺址。

八仙洞50年前由台大教授宋文薰帶隊開挖，挖出豐富的舊石器時代文物，成為台灣年代最久遠的史前遺址，也證明台灣島在3萬年前就有人類活動，之後包括中研院研究員劉益昌、院士臧振華也陸續接手考古工作，臧振華也推測八仙洞的史前人，屬於6萬年非洲人類往外遷徙的一支，具有國際意義。

台東縣長黃健庭指出，八仙洞結合歷史、考古、地質及自然景觀，是台東甚至國家都是重要的資產，縣府歷經3年完成佔用排除，恢復八仙洞原本面貌，在整體規畫設計後，將來是國際級的頂級遺址公園。

臧振華說，八仙洞的廟宇遷出是學者及社會大眾所期待，台灣的遺址保存也邁進一大步，談到台灣的歷史，第一章就是要介紹八仙洞，從3萬年前到數百年前都有人類活動，是最重要的考古遺址。

台東縣政府文化處表示，縣府爭取前瞻3億的經費，將整體規畫及改善八仙洞的旅客中心、上山步道。而目前八仙洞還有乾元洞的廟宇位在私人土地上，縣府也會積極與地主協商、收購，讓八仙洞更完整。

(中國時報)

兩岸文人齊聚 送別余光中 首條電動公車 明年8月上路

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。