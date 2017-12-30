首條電動公車 明年8月上路

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中國時報
／台北報導

台北市公共運輸處規劃「木柵動物園－政治大學周邊－信義快速道路－台北市政府周邊－松山車站」的往返程純電動公車路線，於28日完成審議並由欣欣客運得標，待業者完成籌備12輛電動公車後，預計於明年8月上路營運。

公共運輸處表示，新路線「動物園－松山車站」是北市第1條純電低地板公車路線，初期班距設為上下班尖峰時段每20分鐘1班車、離峰60分鐘，後續可視需求加密班次。另外，客運業者若願意汰換電動公車將於公車評鑑納入加分，並額外給予每輛購車150萬元的補貼，鼓勵業者汰換成電動公車。

新路線公車將行駛信義快速道路串聯動物園至松山車站廊帶，延途經過11所學校、4個捷運車站及貓空纜車站，並與羅斯福路、信義及忠孝等3條即將新闢的幹線公車路線交會，提供文山地區居民往返信義區101商圈及松山車站等地更便捷、環保的大眾運輸服務。

另外，北市「類捷運」幹線公車第二階段忠孝、信義等11條路線，預計提前至明年4月上路。

公運處表示，11條路線分別「232副」路線改為忠孝幹線、「588」改為信義幹線、「15」改為和平幹線、「棕9」改為南京幹線、「紅32」改為民權幹線、「220」改為中山幹線、「236」改為羅斯福幹線、「650」改為基隆幹線、「601」改為重慶幹線、「74」改為復興幹線、「266」改為承德幹線。

公運處指出，明年4月第二階段幹線公車上路後，屆時結合既有5條幹線公車，同樣享有新北跳蛙公車與雙北快速公車等共計14路線轉乘優惠，公車間一小時內雙向轉乘第一段票半價優惠。

(中國時報)

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