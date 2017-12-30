崑山科大菁英基地 培育紡織人才

崑山科技大學成立「織物染整集印花類產線基地」，師生穿上自製的衣服與背包。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

快速時尚崛起，傳統紡織業生產模式革新，打破紡織被視為傳統產業，年輕學子就業意願低刻板印象，教育部補助崑山科技大學成立「織物染整集印花類產線基地」，建置與業界同步的人才培訓基地，培育織物染整業的尖兵。

紡織業因應快速時尚，上市週期短、訂單小、批次多的生產與消費模式要求，但傳統印花對水的需求量大，產生廢液、廢水、廢漿造成汙染，且生產時間長，反觀數位印花，花樣設計便利，能快速反應訂單需求，且低汙染，符合綠色紡織品和綠色製造的環保訴求。

2013至2019年間，數位印花在成衣業增長350%，達80億美元，國內紡織大廠不斷採購新數位印花設備。相中這股趨勢，教育部補助崑山科大材料工程系設置「織物染整及印花類產線基地」，建置與業界同步的類產線基地。

材料工程系主任黃昭銘說，計畫邀請到宏遠興業、紡織產業綜合研究所法人等專家擔任業師協助育才，針對織物染整與數位印花2類生產作業進行實務教學，分別開設「織品色彩管理」、「印花打樣技術」、「染整實務與印花實務」3門課程，目前培訓43位技優生，並跨校指導沙鹿高工染整與紡織科同學36人。

材料系大四生吳筱慈嚮往從事成衣相關工作，她說，學校建置這套設備讓學生及早接觸業界做些什麼，目前已考取甲級證照，期待畢業直接進入紡織業。

(中國時報)

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