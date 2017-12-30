漁業署朝令夕改？琉球漁民陳情

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中國時報
／屏東報導

朝令夕改？原本以為漁業署體恤漁民，去年同意20噸以上的漁船以CT3模式列管，雖「身分證」仍登記CT2，但有200海浬外作業權，不料琉球漁民爆出明年遠洋作業許可證無法申請，琉球區漁會總幹事蔡寶興29日帶漁民向漁業署長陳添壽陳情求助。

蔡寶興說，遠洋漁業作業許可證一年一發，去年漁民依照漁業署規定，成功申請到今年的許可證，不料日前要申請明年許可證時竟被退回，漁民不懂為何會有兩套標準，況且今年許可證的到期日是12月31日，現在漁船還在外海，若許可證拿不到、漁船又趕不回來，船東及船長最高要挨罰600萬，且還要吊銷漁業執照及船員證，根本就是欺負漁民。

軍福興船東陳福金說，他有依漁業署要求遵守遠洋漁船作業規範，不僅加裝船位回報器、進行漁獲回報、卸魚預告、卸魚聲明、填寫漁獲日誌、配置幹部船員等，且在作業期間無任何違規，他不懂為何去年拿得到，今年卻無法，若因此挨罰，公平嗎？

振福祥船長陳信和則是不敢出港，他說，為了要達到CT3標準，不僅花20多萬增加裝備，還花1個多月上課取得船長證，卻換來擔心害怕。

蔡寶興29日帶漁民到東港向參加高屏地區漁會聯誼會的陳添壽陳情求助，陳添壽說，會站在漁民立場給予最大幫忙。而傍晚果真捎來好消息，軍福興許可證已核發。

(中國時報)

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