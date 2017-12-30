彰檢發表署史 《卦山風雲》破案解密

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化地檢署29日舉辦署史館剪綵啟用，法務部長邱太三、檢察總長顏大和、常務次長張斗輝等彰檢歷任檢察長們都親臨致賀。耗時1年多編纂而成的署史《卦山風雲》，首度在會場發表。

出席剪綵的還有台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台中高分檢察長江惠民、台南高分檢檢察長謝榮盛、花蓮高分檢檢察長林朝松、金門高分檢檢察長鄭文貴、台中地檢署檢察長張宏謀等，眾人一同翻閱署史、參觀署史館內收藏。

彰化地檢署自1968年成立，將滿50年；去年7月到任的檢察長黃玉垣，除積極推展原彰化地院廳舍接收案、遷建計畫案，也致力活化舊有廳舍和首部署史的編纂。

黃玉垣表示，彰檢成立以來偵辦過不少大案，案件的背景、破案的關鍵，都由當年負責的檢察官娓娓道來，抽絲剝繭的過程、期間的心路歷程，不僅很有看頭，也能為後人參考；若不趕緊將這些大案子留下紀錄，很快就會隨時間被新案件淹沒，不復記憶。

擔任署史總編輯的主任檢察官黃淑媛說，署史中18件重大刑案由襄閱主任檢察官林漢強選定，並向檢察官邀稿，並未設限，由主辦檢察官們自由書寫，包含洪若潭豪宅命案、塑化劑、混油劣油案、員林鎮長貪汙史、日月明功案等，都非常有看頭，部分文字筆觸極具檢察官個人風格，讀來令人動容。

(中國時報)

元旦連假 商圈路邊停車仍收費 詐領助理費近500萬 陸美祈被訴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。