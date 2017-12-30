彰檢發表署史 《卦山風雲》破案解密

2017年12月30日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化地檢署29日舉辦署史館剪綵啟用，法務部長邱太三、檢察總長顏大和、常務次長張斗輝等彰檢歷任檢察長們都親臨致賀。耗時1年多編纂而成的署史《卦山風雲》，首度在會場發表。

出席剪綵的還有台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台中高分檢察長江惠民、台南高分檢檢察長謝榮盛、花蓮高分檢檢察長林朝松、金門高分檢檢察長鄭文貴、台中地檢署檢察長張宏謀等，眾人一同翻閱署史、參觀署史館內收藏。

彰化地檢署自1968年成立，將滿50年；去年7月到任的檢察長黃玉垣，除積極推展原彰化地院廳舍接收案、遷建計畫案，也致力活化舊有廳舍和首部署史的編纂。

黃玉垣表示，彰檢成立以來偵辦過不少大案，案件的背景、破案的關鍵，都由當年負責的檢察官娓娓道來，抽絲剝繭的過程、期間的心路歷程，不僅很有看頭，也能為後人參考；若不趕緊將這些大案子留下紀錄，很快就會隨時間被新案件淹沒，不復記憶。

擔任署史總編輯的主任檢察官黃淑媛說，署史中18件重大刑案由襄閱主任檢察官林漢強選定，並向檢察官邀稿，並未設限，由主辦檢察官們自由書寫，包含洪若潭豪宅命案、塑化劑、混油劣油案、員林鎮長貪汙史、日月明功案等，都非常有看頭，部分文字筆觸極具檢察官個人風格，讀來令人動容。

(中國時報)