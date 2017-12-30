蘭潭國中科技隊 堪稱獲獎王

2017年12月30日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市蘭潭國中科技隊7年橫掃7次兩岸仿生機器人大賽冠軍，勇奪2017年PowerTech全國青少年科技創作競賽國中組仿生機器人組、控動機器人組亞、季軍，堪稱「獲獎王」，市長涂醒哲29日到校表揚學生。

蘭潭國中少科隊2013至2017年4次赴大陸參賽均奪冠，2011至2014年3次榮獲全國青少年科技創作競賽掄冠，今年，再於全國賽的國中組仿生機器人組、控動機器人組摘下亞軍及2個季軍，是獲獎最多的學校。

涂醒哲表示，蘭潭國中科技隊5年3度獲全國總冠軍，在中國、台灣百餘隊中連連奪獎，真的非常不容易，感謝指導老師楊元彰的無私奉獻及學校長期協助，學生也心甘情願利用周休假日到校練習，精神可嘉。

涂醒哲贈送《讓東西動起來》（Making Things Move）創客書給科技隊選手，鼓勵學生透過做中學、學中做，培養5C關鍵能力。

指導老師楊元彰說，該校少科隊發展10餘年來，領先兩岸三地，累積豐富經驗，並培育學生上大學、科或在技術產業就業，出路多元且優質，期待市府在該校設立「嘉義市第二自造中心」，把科技帶到國小學校向下扎根。

校長莊裕庭表示，該校結合學區崇文、精忠、林森、民族、蘭潭5所國小發展科技教學，獲教育部補助2年550萬，自明年1月起實施，對發展特色教學是一大鼓舞。

(中國時報)