小朋友讚 衛武營是台灣驕傲

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，屋頂還有可升降式音響反射板可調整高度角度反射音符，可一覽360度舞台視野。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

衛武營國家藝術文化中心明年10月將開幕，正在細部調教、測試，營運推動小組29日邀高市20位音樂班學生，搶先參觀音樂廳、表演廳，看到亞洲最大、9085支音管組成的管風琴，小朋友們讚嘆不已，稱衛武營是「台灣的驕傲」。

衛武營準藝術總監簡文彬回想，小時候讀音樂班時，台北兩廳院已開幕，所有設備早就完全設置好，這次安排導覽仍在細部調整的衛武營，將場館幕後運作方式，完整呈現在小朋友面前，明年3月後，還會陸續開放學校團體預約參觀。

高雄10間國中小學音樂班學生，29日走進擁有2000席座位的音樂廳，觀察9085支音管組成的亞洲最大管風琴，現場還有3位老師演奏德弗札克的《弦樂三重奏》，透過反響板離地17.8公尺、14公尺、9公尺升降變化，呈現不同效果。

鹽埕國小學生楊勝凱說，衛武營外觀像一條魚，充滿生態意識；陽明國中弦樂團學生陳芊涵表示，音樂廳的回音非常特別，期待衛武營趕快開幕，她想來聆聽正式演出；鳳山國小陳于訢則認為，衛武營絲毫不輸維也納金色大廳，是台灣的驕傲。

文化部政務次長楊子葆指出，孩子們要切身體驗才能了解音樂在不同空間、不同設備條件下的差異，恰逢衛武營正進行最後調教，是絕佳文化體驗素材，全國也只有高雄衛武營能提供如此難得的學習機會。

(中國時報)

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