千名學生 跨年夜投入「掃」街

2017年12月30日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

每年的跨年夜活動，台北市府廣場前都會留下巨量垃圾，為了快速恢復市容，北市環保局將於跨年夜，號召1千多名學生擔任義工，共同響應跨年環境清潔維護工作，同時今年度也首度出動8部小型掃街車，將於跨年活動結束後，配合投入環境清掃作業，以加速恢復市容。

環保局表示，因應每年市府跨年活動大量觀光人潮，同時維持周邊環境整潔，跨年活動當天已動員近700名清潔人力，並結合1千多名學生義工，宣導民眾「垃圾不落地」、「使用環保餐具」、「隨身帶環保杯」等行動，同時跨年晚會結束後，學生義工們協助執行環境清掃作業。

今年較往年不同的，則是環保局修改細部法規，讓小型掃街車可依法掛牌合法上路，今年環保局準備動用8台小型掃街車執行晚會後的清掃任務，而這批掃街車其實大有來頭，不僅機型獲歐盟PM10標章認證，甚至具有抑制懸浮微粒功能，提高道路清潔效率及減少空氣汙染。

環保局進一步指出，為維持跨年活動的環境清潔，屆時將在會場周邊與捷運出入口附近與信義計畫區晚會周邊設置66組、264個大型垃圾桶，方便民眾丟置垃圾，煙火結束後也會設置74個太空包垃圾袋及加派垃圾車收運，讓民眾在散場時能順手排出手邊垃圾，營造乾淨舒適及歡樂的台北跨年夜。

(中國時報)