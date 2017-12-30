甘謝台南 產學界200人大跳抖肩舞

2017年12月30日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

看過200位產官學界人士跳抖肩舞向台南致敬嗎？在全球掀起風潮的PechaKucha，連續3年由台南城市創辦人Leslie與台南老爺行旅攜手合辦「甘謝台南」，3年來該平台讓很多新鮮創意在台南發酵成真，今年首度邀請外縣市產業加入這個平台，傾聽台南經驗，眾人齊跳抖肩舞，歲末展開別開生面「甘謝台南」之旅。

PechaKucha經典的20張投影片、20秒講1個品牌故事，在全球無數城市上演著，台灣目前僅台北、台中、嘉義、台南舉辦，其中，台南城市創辦人Leslie與台南老爺行旅，今年邀請10組在地打拚的夥伴分享與城市共生的故事，透過創意交流，讓更多感同身受。

Leslie說，每年以此聚會形式向台南致敬，藉由這樣一個平台讓來自各行各業的人相識，激盪不同火花；她說，這其實是非常「老台南人」的生活本性，老一輩台南人認識誰便會互相引薦、交陪，形成一種生活型態，這一個平台，扮演相同功能。

過去2年類似交流，促成正興街辦公椅滑行競賽、321巷南國小夜市、水岸藝術節、優雅農夫實現契機，「跟全世界創意人同步改變城市氛圍，大家一起支持好的事情發生。」

台南老爺行旅總經理唐伯川向來支持藝文不遺餘力，他說，台南是很獨特的城市，相同事情在其他城市未必會發生、發酵，但在台南，有獨特養分支撐年輕人回故鄉做事、圓夢，讓人看到很多激勵人心的故事。

(中國時報)