嘉市議員郭文居解職 黃國村褫補

友善列印
中國時報
／嘉市報導

職棒統一獅投手出身的郭文居，3年前當選嘉義市議員，因被查獲安插15名幽靈人口製造投票部隊，最高法院依妨害投票罪將他判刑1年2月、緩刑4年且支付公庫20萬元、褫奪公權3年確定，嘉義市選委會表示，因郭被解職，將由落選頭黃國村依法褫補。

判決指出，2014年第9屆嘉市長、議員及里長選舉期間，郭文居及妻子陳綵昕為求當選市議員及里長，尋求長竹社區發展協會監事林崑山、鄰長黃俊堯、黃火林等人，作為遷移戶口的戶籍使用，郭文居夫妻將這15人以偽遷戶籍方式，遷入其選區。

檢方起訴後，郭文居辯稱，擔任長竹里長時就為民眾提供遷戶口服務，這不違法，他以3795票清白當選，不想買票也不可能遷戶籍，否認涉妨害投票罪。

嘉義地院認為，郭、陳分別找親友或服務處人員遷戶籍，且分別以子女學籍、工作、避邪、寄送信件、與母親吵架等理由遷戶籍，但法官認定這些事由不實在，將郭文居判囚1年6月、褫奪公權5年、陳綵昕判囚1年5月、褫奪公權5年。郭等人不服提上訴。

台南高分院考量郭文居等人犯後有悔意，給予緩刑宣告，但須向公庫支付一定金錢，同時褫奪公權，郭等人提上訴，最高法院駁回確定，郭文居將被解除議員職務。

郭文居表示，尊重司法判決，感謝大家對他的支持，服務處及團隊仍將持續服務，他也在團隊當志工，實現對選民的承諾，並力挺弟媳黃思婷參選明年議員選舉。

嘉義市選委會表示，依選罷法規定，郭文居將被解職，遺缺由本屆東區議員選舉落選頭黃國村褫補，解職、褫補由內政部、中選會展開程序作業。

(中國時報)

甘謝台南 產學界200人大跳抖肩舞 哇！巨型扭蛋 試手氣抽大獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。