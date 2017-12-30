嘉市議員郭文居解職 黃國村褫補

2017年12月30日 04:10 中國時報 廖素慧 、 林偉信 ／嘉市報導 ／嘉市報導

職棒統一獅投手出身的郭文居，3年前當選嘉義市議員，因被查獲安插15名幽靈人口製造投票部隊，最高法院依妨害投票罪將他判刑1年2月、緩刑4年且支付公庫20萬元、褫奪公權3年確定，嘉義市選委會表示，因郭被解職，將由落選頭黃國村依法褫補。

判決指出，2014年第9屆嘉市長、議員及里長選舉期間，郭文居及妻子陳綵昕為求當選市議員及里長，尋求長竹社區發展協會監事林崑山、鄰長黃俊堯、黃火林等人，作為遷移戶口的戶籍使用，郭文居夫妻將這15人以偽遷戶籍方式，遷入其選區。

檢方起訴後，郭文居辯稱，擔任長竹里長時就為民眾提供遷戶口服務，這不違法，他以3795票清白當選，不想買票也不可能遷戶籍，否認涉妨害投票罪。

嘉義地院認為，郭、陳分別找親友或服務處人員遷戶籍，且分別以子女學籍、工作、避邪、寄送信件、與母親吵架等理由遷戶籍，但法官認定這些事由不實在，將郭文居判囚1年6月、褫奪公權5年、陳綵昕判囚1年5月、褫奪公權5年。郭等人不服提上訴。

台南高分院考量郭文居等人犯後有悔意，給予緩刑宣告，但須向公庫支付一定金錢，同時褫奪公權，郭等人提上訴，最高法院駁回確定，郭文居將被解除議員職務。

郭文居表示，尊重司法判決，感謝大家對他的支持，服務處及團隊仍將持續服務，他也在團隊當志工，實現對選民的承諾，並力挺弟媳黃思婷參選明年議員選舉。

嘉義市選委會表示，依選罷法規定，郭文居將被解職，遺缺由本屆東區議員選舉落選頭黃國村褫補，解職、褫補由內政部、中選會展開程序作業。

(中國時報)