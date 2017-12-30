老街輕旅行 享眼福、飽口福

2017年12月30日 01:34 中國時報 賴佑維 、 莊旻靜 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

北埔老街攤商販售的傳統客家美食，讓人行走其中品嘗舊時滋味。（邱立雅攝）

老街蘊含在地文化底蘊，大溪、湖口、北埔老街都有巴洛克式建築，木器、美食、擂茶更分別是重要觀光產業。走一趟老街，細細品味當地人文傳統，不啻是洗滌心靈最好遊程。

大溪老街 木藝新風情

大溪老街在日治時代，因大漢溪河運發達，帶動大溪商業發展。大溪老街也因應當年流行的巴洛克建築風格，融合閩南傳統裝飾，成為獨有特色。近幾年大溪木藝生態博物館的設立，也為大溪老街注入新血。

湖口老街 濃濃客家味

鄰近台1線省道的新竹縣湖口老街，過去因火車行經而興盛，如今雖已不是繁榮的商業區，但巴洛克風格的建築樣貌，以及濃濃的傳統客家味，和生活感十足的生機，使得這條老街別具特色，不僅美食齊聚，鄰近還有鐵道舊址、步道等，值得一訪。

湖口老街為傳統客庄，街上客家傳統美食雲集，過去的復興戲院雖已不再營業，但仍保有售票亭，成為歷史見證之一。老街上的美食在客家風味之外，也有西式餐廳，在天主堂旁還有新開設的小窩口柴燒披薩，以及茶館、豆花、芋泥等，能讓遊客盡情品嘗在地美食。

北埔老街 外國人也愛

北埔老街熱鬧好玩又好吃，在國外知名旅遊網站被評為新竹縣第6名景點，當地三級古蹟慈天宮總幹事姜瑞金表示，北埔老街很早就存在，早期老街建築為巴洛克式建築，但近年來為道路拓寬把騎樓拆除，較難看到異國風光。北埔老街10年前開始成立商圈，由「北埔魅力商圈發展促進會」跟中央爭取資源，一點一滴累積人氣。現在的北埔商圈一個周末有高達7萬人次的旅客，把傳統的小鄉鎮炒得熱鬧非凡，沿街販售的客家傳統美食，包括各類米食、柿餅、擂茶等等，還可以選一家寧靜的小店，用心體會東方美人茶的滋味。

(中國時報)