鹿港古厝尋寶 品味歷史古韻

鹿港老街是全台第1個線性古蹟保存區，從彩繪、雕刻、紅磚道、木構建築等，傳遞了歷史古韻。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

鹿港老街泛指瑤林街、埔頭街一帶，是全台第1個線性古蹟保存區，半天井、甕牆等，處處有特色，賦予人們思古幽情，每棟老房子都有傳奇故事和特色，一半以上經營生意，販賣著木屐、麵茶、傳統服飾等小玩意，是尋寶好地方。

傳統街屋 百年繁華

鹿港老街是碼頭商行的遺留，可溯源到清朝乾隆年間，也是鹿港最為繁華時期，當年商港千帆雲集，引人遙想商港停泊船隻卸貨，堆疊在商郊的熱鬧景況，卻隨港口淤淺而式微，奇蹟的是，百年前「船頭行」因歷史的舞台轉移，歷經了長長年代的時光凍結，得以被保留下來。

鹿港老街的傳統街屋，傳遞百年繁華，最著名「半邊井」，門楣題字「三槐挺秀」，讓人遙想大富人家的書香氣息，半邊井一半在牆內、一半在牆外供路人取用，傳遞溫厚的人情。

甕牆雕刻 吸引人潮

老街一棟接一棟，或繁複或純樸，從彩繪、雕刻、紅磚道、木構建築等，傳遞了歷史古韻，新舊交沓、時空交錯，還有到處可見「甕牆」，當年千帆入港，載去台灣稻米、蔗糖等，回程就是以這一罈罈紹興酒來壓艙。

如今，鹿港老街再現繁榮，假日人潮川流不息，聚集工藝大師展現藝術品，民俗糕點、小吃、童玩和藝品也呈現多元風采，喚起情懷，甚至還有阿拉伯女婿，帶來一抹中東色彩。

(中國時報)

老街輕旅行 享眼福、飽口福 造訪南庄 必遊老郵局桂花巷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。