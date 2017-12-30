鹿港古厝尋寶 品味歷史古韻

2017年12月30日 01:34 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

鹿港老街泛指瑤林街、埔頭街一帶，是全台第1個線性古蹟保存區，半天井、甕牆等，處處有特色，賦予人們思古幽情，每棟老房子都有傳奇故事和特色，一半以上經營生意，販賣著木屐、麵茶、傳統服飾等小玩意，是尋寶好地方。

傳統街屋 百年繁華

鹿港老街是碼頭商行的遺留，可溯源到清朝乾隆年間，也是鹿港最為繁華時期，當年商港千帆雲集，引人遙想商港停泊船隻卸貨，堆疊在商郊的熱鬧景況，卻隨港口淤淺而式微，奇蹟的是，百年前「船頭行」因歷史的舞台轉移，歷經了長長年代的時光凍結，得以被保留下來。

鹿港老街的傳統街屋，傳遞百年繁華，最著名「半邊井」，門楣題字「三槐挺秀」，讓人遙想大富人家的書香氣息，半邊井一半在牆內、一半在牆外供路人取用，傳遞溫厚的人情。

甕牆雕刻 吸引人潮

老街一棟接一棟，或繁複或純樸，從彩繪、雕刻、紅磚道、木構建築等，傳遞了歷史古韻，新舊交沓、時空交錯，還有到處可見「甕牆」，當年千帆入港，載去台灣稻米、蔗糖等，回程就是以這一罈罈紹興酒來壓艙。

如今，鹿港老街再現繁榮，假日人潮川流不息，聚集工藝大師展現藝術品，民俗糕點、小吃、童玩和藝品也呈現多元風采，喚起情懷，甚至還有阿拉伯女婿，帶來一抹中東色彩。

(中國時報)