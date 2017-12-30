社論-為何20年來選不出一個好總統？

2017年12月30日 04:10 中國時報 主筆室

蔡英文民調崩跌不休，連長期民進黨鐵票區的南部縣市，不滿意度都已飆破5成。根據美麗島電子報民調，民進黨的好感度幾乎和國民黨打平，反感度更已超過國民黨。以蔡英文民調崩跌之速，政論家開始預測，蔡英文會不會成為總統直選後首位「一任總統」？

蔡英文的民調崩盤，有相當大的原因應歸咎自己。遇到爭議隱形不出的領導風格，讓人感受不出她的擔當；一例一休的反反覆覆，激怒了廣大的勞工，也得不到企業的支持；處理抗爭的昨是今非、雙重標準，令昔日的社運同志感到寒心；兩岸僵局，維持現狀成了空話；陸客不來，觀光產業成了慘業；非核不缺電跳票，台灣陷入巨大的空汙危機和能源危機。這樣的總統，民調能不崩盤嗎？

對蔡英文的執政缺失，社會各界有很多的檢討、批評，甚至謾罵。但在批評蔡英文的同時，大家也要問一個問題：千錯萬錯，真的只有蔡英文錯嗎？今天如果罷免了蔡英文，另選他人領導，台灣就「國泰民安」了嗎？

答案只怕是未必，如果把馬英九拿來對比，就會發現，馬英九在總統任內，也面臨了和蔡英文極為相似的處境，即便蔡馬2人都對別人用「蔡英文是馬英九2.0」的形容不能認同，但在「民調崩盤」一事上，兩人「偶為共命鳥，都是可憐蟲。」

以馬英九上台19個月的民調來看，2009年12月的遠見民調，馬英九滿意度也曾崩跌至23%，和蔡英文可謂難兄難妹，只不過，馬英九當時遇到八八風災嚴重災損，民調被天災摧折是不可抗力因素。蔡英文並未面對重大天災，就掉到和馬英九相同水位，這是蔡英文要警惕檢討的。縱使沒有八八風災，馬英九從上任後民調也確實一路下滑，和蔡英文的命運軌跡如出一轍，背後應該有深層次的結構性問題，這是國人應該思量的。

若把公認執政失敗的陳水扁算在內，台灣20年內竟連續選出兩位已失敗、一位很可能失敗的總統，其中有兩個可能性。一是，台灣民主政治運作設計錯誤，總統掌握最大的權力，卻受到最小的制衡，但超級總統的當選與就職，就是民調崩盤的開始，二是，台灣選舉制度的「選賢與能」功能出了問題，選不出有「執政能力」的國家領導人。

先看第一個原因，台灣選民一向對總統有無限的期待，希望當選後魔棒一揮，立刻產生魔效解決問題。凡間沒有神話，選民很快就會失望，因失望而絕情，開始厭惡自己選出的人。

2015年摩伊希斯．奈姆在其《微權力》一書中，點出了民主國家普遍面臨的「權力衰退」及「民主失靈」問題，書中點出的權力崩解現象，台灣也同樣發生。國家領導人的權力衰退，影響了總統推動政策的能力，政策推動不順，則削弱了總統的社會信任，不信任又回頭導致總統的權力衰退，因而形成惡性循環。這個問題，不管在陳水扁、馬英九、蔡英文身上都曾經發生。

再來看第二個原因：選不出好的人選。在文化上，台灣選民很容易受民粹話題鼓動，往往被偏激的、短期的議題所導引決定，而不能從長線的、宏觀的角度，理性地思考候選人的能力、政見。台灣在單一首長選舉採取的是「相對多數決」的選舉制度，使得「少數當選」成為可能，這令參選者最大的挑戰不只是來自於對手政黨，更是來自同陣營的分裂參選。選民被「棄保效應」綁架，不敢票投自己認為「最好的候選人」，只敢「打保守牌」，選「當選機會最高的」，以防止「自己最討厭的人當選」，導致「選賢與能」的功能被削弱。

不管是以上哪一種原因，當前要務，就是要如何走出這個讓台灣沉淪的惡性循環。對政治菁英言，要從過去領導者的失敗經驗學得教訓，短線的選舉固然重要，但為了短線的選舉，輕諾許多不該承諾或做不到的承諾，其結果只能陷入和蔡英文一樣的「髮夾彎困境」，就算選上總統，坐上高位也難以施為。

更關鍵的還是選民自己，在這個微權力、政治人物承諾不能輕信的時代裡，選民的自覺與智慧，就顯得更加重要。台灣一直選不出適任的領導人，從另一個角度來說，也是因為選民一直把選票投給了不適任的領導人之故。

當總統不斷失敗，台灣陷困，要力挽狂瀾，就必須仰賴真正覺醒的選民們。

(中國時報)