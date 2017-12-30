25所國私立高中 1月1起改市立

桃園市25所國、私立高中29日揭牌改隸為市立高中，將於2018年元旦生效。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

教育部核定桃園市2018年元旦起接管桃園市轄內25所國、私立高級中等學校及特教學校，29日在教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦等人見證下，8所國立高中職及1所特教學校改隸，以及16所私立高中職督導權移轉，鄭文燦保證資源、經費都不會改變。

亮點計畫 持續推動

包括武陵、桃高、內壢、陽明、楊梅、龍潭高中、中壢高商、中壢家商、桃園啟智學校9所國立高中職明年元旦起改隸市立，另外16所私立高中職振聲、啟英、六和、育達、復旦、大華、永平、治平、方曙、漢英、至善、新興、光啟、成功、大興及清華等，將納入市府管轄。

鄭文燦指出，因應國立高中改隸桃園市政府及12年國教新課綱政策推動，原市立高中仍持續辦理「桃園市市立高中亮點躍升計畫」，以挹注社區型高中資源，並將針對桃園區及中壢區之學校規畫訂定「桃園市頂尖高中計畫」等相關計畫，以協助學校優質發展，另輔導私立高中職發展相關計畫及獎補助亦會併同考量。

編制不減 設備升級

市府秉持「經費不縮水、編制不打折、學校要更新、設備要升級」4項原則，鄭文燦表示，桃園市2018年總預算共計為1100.54億元，其中教育科學文化支出約占414.64億元，除教育部移轉的25億元的經費外，總體增加13億元的預算，他以武陵高中教學大樓為例，教育部原匡列9900萬元的預算興建5樓層的教學大樓，而校方提出增加地下停車場的提議，市府也配合增加預算，將總預算提升到1億8500萬元。

此外，改隸為市立高中並無牽涉校長的異動，人事相關異動將依據《高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法》進行遴選，請校方安心辦學。

(中國時報)

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