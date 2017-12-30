香山日落大道 打造賞鳥祕境

2017年12月30日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市香山溼地生態資源豐富，市府29日「啟動日落大道（美山段）景觀再造工程」，將拓寬美山安檢所前舊道路，打造入口新意象，並於日落大道堤防外設置生態鳥島，打造保育鳥觀賞祕境。

新入口意象 增加辨識度

市長林智堅表示，市府過去於美山安檢所至風情海岸間600公尺堤坊，打造「日落大道」，美麗夕陽海景吸引年輕人、親子朝聖，此次美山段景觀再造工程，將再重整美山安檢所前舊步道，提升視線穿透性，並於海堤20公尺處規畫長60公尺、寬7公尺的生態鳥島，以天然素材蚵殼打造賞鳥祕境，讓遊客能在不侵擾生態下，以最好的距離，捕捉最美的瞬間。

他說，日落大道為17公里海岸線重要景點，許多年輕朋友騎機車、腳踏車造訪，欣賞海岸美景，但過去入口辨識度低，進入不易，此次工程將打造新入口意象，並拆除漁會舊倉庫，增設機車停車位，讓市民造訪更方便。

自然工法升級 最大亮點

此外，賞蟹步道旁天然鳥島將以自然工法升級，以蚵殼打造生態鳥島，凸顯溼地生態，為此次工程亮點，同時將日落大道美山段全面拋石、美化，讓美山安檢所前、賞蟹步道整體環境更自然舒適，預計將吸引大批人潮，非常值得期待。

林智堅指出，香山不會再被人遺忘，現在起更將成為新竹的靠山，他上任後投入32億經費建設香山，日落大道往南還有海山漁港，完工後已吸引許多市民造訪，南港賞鳥區景觀再造工程也持續進行中。

他跟全國民眾相約，在2018年夏天，邀請大家騎著自行車，帶著朋友造訪「新竹的靠山」，沿線玩遍賞蟹步道、生態鳥島與轉型後的美山安檢所。

(中國時報)