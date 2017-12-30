高美派出所燈塔 打卡亮點

高美派出所落成啟用。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導
高美派出所落成啟用，台中市長林佳龍（右六）、立法院副院長蔡其昌（右五）、市議會副議長張清照（右三）、前議長張清堂（右四）等出席同賀。（陳淑娥攝）

近年來高美溼地躍上國際舞台，更被日本譽為一生必去的景點之一，遊客日益增多，高美派出所廳舍不敷使用進行重建，29日落成啟用，台中市長林佳龍表示，新建派出所融入高美溼地意象，設計超吸睛，未來將可改善員警的工作及生活環境，讓居民與遊客享有更好的服務。

提供遊客更好服務

新建高美派出所為新式現代化3層樓建築，總建築面積180坪，設計上融入高美溼地風車海景及溼地燈塔兩大特色，尤其紅白相間的燈塔，搭配警察袖招十分吸睛，吸引眼尖的遊客搶先拍照，新建辦公廳舍未來將成為必遊的新興景點。

高美派出所建於日本時代，舊廳舍是民國60年代興建的建物，近年來所轄高美溼地成為國際知名美景，遊客日益增多，廳舍不敷使用，市府自104年起分3年共編列2000萬元預算，原址重建高美派出所。

警察入新厝 各界慶賀

林佳龍主持啟用典禮，立法院副院長蔡其昌、前議長張清堂、市議會副議長張清照、市議員楊典忠等均到場。林佳龍指出，台中市最美的景點高美溼地，每年有超過200萬人次到訪，派出所勤相當繁重，新廳舍落成，讓警察同仁有更舒適的工作環境。

蔡其昌表示，從過去到現在，警察的責任更多、任務更繁忙，但服務績效並沒有降低，滿意度也逐年提升，表示從中央到地方，大家在警政工作更投入、更用心，相信入新厝後，警察同仁可以做好更多服務。

(中國時報)

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