2017年12月30日 04:10 中國時報 主筆室

環保署長李應元29日開心宣告，空汙紅害減兩成已達標；換句話說，他已兌現減汙承諾，不必為空汙紅害請辭負責。乍聽下，李應元兼具政務官應有的魄力與能力，迅速實現承諾。細思量，又發現違反常識，如果空汙真已大幅減少，為何彰化28日還是紅害？為何和美鎮2000名居民還是包圍台中火力發電廠，豈非無理取鬧？

原來李應元玩的是數字遊戲，他上月底宣示空汙不減兩成便辭官，指的不是排放量的減量，而是紅色警戒日數較2015年997次減2成；也就是他的紅害請辭警戒值是798次，標準如此寬鬆，不達標反而更難。

更扯的是，李應元援引環保署統計數據，截至28日為止，今年PM2.5紅害站日數總計470次。換句話說，李承諾的環保支票還有328次的彈性，即使最後3天全國76個測站都紅害，累計也只有228次，等同最後3天就算全國都紫爆，空汙紅害也提前達標。

對飽受空汙紅害的中南部民眾而言，李應元的空汙紅害減兩成達標宣示，十足刺耳。

最新醫學研究顯示，PM2.5會影響睡眠品質，長期不改善會提高罹患失智、憂鬱症的風險。而彰化和美等鄉鎮，長期飽受台中火力發電廠空汙紅害，成了最直接的被害者。

2000名和美鎮民若不是忍無可忍，28日不會勞師動眾包圍電廠。鎮民的訴求很簡單：拒當二等公民及燃煤減量、還我藍天；至於李應元宣布減少空汙達標，就當是環保催眠曲，沒人有興趣更不會有人在乎如此自吹自擂的「數字政績」！

(中國時報)