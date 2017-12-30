超越毛澤東 承繼孫中山

2017年12月30日 04:10 中國時報 周天瑋

世界關注大陸什麼時候會超過美國成為全球最大經濟體，殊不知中共始終面對一個根本的歷史癥結：在將近1個世紀前，中共輸入了馬列主義和階級鬥爭，作為革命國體主軸，然而至今對於如何繼承中華道統缺乏論述。這個缺憾，在人民處於鴉片戰爭以來民族自信心低落的時代也許可以暫時忽視，但隨著中國的富強得到相當程度的實現，它勢必提上檯面。

道統、國體等概念，任何一個政府都必須時時宣示，彰顯傳續，中國在國際舞台上不是時時刻刻驕傲地呈現數千年中華，以文化正統自居？但她的政治思想論述如果僅及於斷代，至毛澤東則止，凡上溯則歸諸馬列，就顯得民族信心不足。如果中國將數千年道統置之不論，歷史便會變得比美國還短，且軟實力似乎弱於日、韓，這不但與國力不能匹配，更不能贏得廣大人心。華夏成就畢竟不限於物質和長城。

孫中山曾說，中國有一個道統，堯舜禹湯文武周公孔子相繼不絕，「我的思想基礎，就是這個道統，我的革命，就是繼承這個正統思想，來發揚光大。」檢視孫文學說，這個道統精神的確存在，因此孫氏備受尊崇。中共十九大會議以來，各國普遍認為習近平實力提升，政策若能貫徹，地位將與毛、鄧相當。所謂毛「建國」、鄧「富國」、習「強國」的說法已經浮現。其實，這個觀點以毛為巔峰標誌是不足的，習應超越毛，承繼孫，從而力圖銜接中華道統，以求根本解決歷史斷層問題。

談到承繼孫，毛首先應該不至於反對。1924年1月，聯俄容共的孫，召開中國國民黨第一次全國代表大會，大會代表包括毛，毛並當選為中央執行委員會候補中央執行委員。毛對孫有著特殊的敬仰，一生曾多次公開緬懷，並對孫的歷史地位和革命精神給予高度評價。大陸官方定論孫為中國革命偉大先行者。毛曾經說，孫的偉大，在於他的三民主義綱領。毛說：「我們不應當割斷歷史。從孔夫子到孫中山，我們應當給以總結，承繼這一份珍貴的遺產。」 他並且說「將來我們的力量越大，我們就越要孫中山，就越有好處，沒有壞處。我們應該有清醒的頭腦來舉起孫中山這面旗幟。」

習承繼孫，還有一個作用，便是藉以努力終結孫死後的中國分裂局面。孫的力量在死後分為三系，蔣自北伐建國抗戰，成就在先，親美而廢除不平等條約並實施地方自治；汪精衛親日；毛締造紅色中國，反帝親蘇用馬列，最後著手聯美制俄。孫所訴求的道統，因三系之爭而撕裂，所以回到毛是不夠的，必須回到孫。在思想和方略上若不能大一統，將難以解開中國現代的癥結。

大陸無法迴避道統問題，中共單靠信奉馬列不能帶來政治和文化自信，如果缺乏自信，如何參與領導世界？如果意識形態不變，人民是否能夠確保共產黨尊重個人生命自由與財產，從而促進可持續發展，政局長治久安？進一步說，如果不回歸道統，光是靠經濟和軍事，中共能否贏得人心完成和平統一？

（作者為美國律師）

(中國時報)