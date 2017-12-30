兩岸電競賽 健行科大奪冠

健行科大電競團隊展現默契，勇奪海峽兩岸電子競技大賽冠軍。（健行科大提供）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

大陸江蘇省體育總會和江蘇省電子競技運動協會主辦「海峽兩岸大學生電子競技大賽」，本月18、19兩日在南京正式開打，吸引來自大陸和台灣近20所大專院校參賽，健行科技大學學生組隊，打敗眾多強勁對手勇奪冠軍。

賽事中最受關注也最為熱門的英雄聯盟，共有16隊參賽，比賽由各隊代表抽籤分成A、B、C、D四組，各組捉隊廝殺，在前兩輪比賽中，健行科大一路過關斬將，先在25分鐘內打敗文化大學，然後再以30分鐘時間擊退大陸東南大學。第二天賽事則先打敗台大，對決擊退大陸清華大學的勤益科大選手，形成來自台灣的兩支隊伍相互較勁爭冠。

健行科大與勤益科大都是身經百戰的隊伍，兩隊的交戰格外精彩，在不斷揣測對手的攻守策略，並考驗與自己隊員之間的默契合作之下，40分鐘的攻防戰健行科大略勝一籌，拿下「海峽兩岸大學生電子競技大賽」總冠軍，並獲得1萬5000元人民幣獎金。

健行科大電競團隊由資工系黃思豪、行銷系徐佑銘、資管系李睿宸及工管系王淳嘉、沈子鈞組成。他們表示，比賽中看到海峽兩岸的大學生用盡心思，為團隊榮譽奮戰，這些精神與態度都值得學習。黃思豪說，英雄聯盟最吸引人處在於玩家的深度思考與團隊合作默契。

(中國時報)

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