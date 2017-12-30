醫療專車1月8上路 南寮長者有福

2017年12月30日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

南寮地區銀髮族有福了！新竹市開辦醫療關懷專車，提供銀髮族「健康搭醫車」，預計明年元月8日起，將優先在南寮區8個里安排接駁服務，直抵台大、馬偕、國軍、國泰、南門5間大型醫院。

「多數長輩的孩子都不在身邊，看個病比登天還難！」市議員黃美慧語重心長表示，南寮地區老年人口眾多，尤其舊港里大眾運輸系統相對不足，要動身前往10多公里外的醫院看病，對長輩們而言非常不易。

黃美慧為此會同市府交通處、衛生局等相關單位，積極爭取便民交通措施，近來總算水到渠成，將安排每天3個來回班次，以9人座廂型車接送銀髮族們就醫。

市府交通處表示，醫療關懷專車提供舊港、中寮、南寮、港北、康樂、港南、海濱、虎山里地區銀髮族，接駁前往台大、馬偕、國軍、國泰、南門5家醫院就診，初步暫定每天3班次，首班早上8點發車，末班11點，回程首班10點，末班下午1點，採預約方式，需於1到7日前向里長登記。

市府表示，開辦醫療關懷專車的經費，為中央提供的焚化爐回饋金，因此專車接駁地區也以焚化路周邊8個里為主，黃美慧指將持續爭取，將接駁車種從9人座廂型車提升到小巴等級，服務更多有需要民眾。

新竹市大型醫院集中在市區，對於居住在香山、南寮等地的病患，常礙於路程較遠而延誤就醫，諸多不便引發民怨，如今開辦醫療專車措施，雖旨在便民，但對於未被包含在服務範圍的民眾而言，市府強調將視經費狀況予以調整，或針對其他區域增加班次。

(中國時報)