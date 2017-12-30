永平網球3小將 國際賽發光發熱

2017年12月30日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

楊梅區永平工商網球隊余驊宸、余桀丞兄弟檔從小就接觸網球，今年參加ITF國際青少年網球錦標賽，贏得新加坡與馬來西亞站雙打冠軍，哥哥余驊宸還在其餘13站個人賽事中勇奪冠軍。另一名高二選手吳思誼，則是獲得新加坡站雙打冠軍，另斯里蘭卡站也打進單打四強，大家都朝職業選手目標前進。

余驊宸今年高三，但是大多時間都在世界各地征戰，他說，在泰國站時與印度選手搭檔，對手就是弟弟，打球過程中他擊球還差點打中弟弟的臉，最後也拿下勝利，兄弟檔同場對決，印象深刻。

余桀丞則笑說，網球實力還差哥哥一截，但會繼續努力，因為爸爸就是教練，兩人搭檔雙打時也更有默契。而台灣選手先天上身材比較弱勢，兄弟兩人身高都不到180公分，但對上歐美選手都是185公分以上起跳，尤其他還曾對決200公分對手，要在戰略、技術上贏過對方。

余驊宸說，除了與弟弟搭檔，他也曾跟韓國、印度籍選手搭檔，另外贏得7個雙打冠軍，未來要繼續打比賽拚積分，2018年先打成人挑戰賽，往職業選手之路一步步邁進。

吳思誼則是從國小二年級開始練網球，她說，ITF賽事僅開放個人報名，她報名後才找上另名台灣女選手張庭霈搭檔，沒想到兩人竟能培養出極佳默契，聯手贏得雙打冠軍，還要繼續磨練球技，讓自己更進步。

(中國時報)