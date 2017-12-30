婦意外猝逝 警跨國尋親送終

2017年12月30日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

警察才是台灣最美麗的風景！苗栗縣通霄警分局在27日接獲報案，陳姓婦人在游泳池內昏迷，救生員搶救雖然一度恢復心跳，但送醫後仍然回天乏術。據了解陳姓婦人來自柬埔寨，台灣也沒有家人，警方費了一番功夫，找到陳婦與前夫生的丘姓男子，協助把骨灰罈送回柬埔寨安葬。

警方表示，74歲的陳姓婦人是通霄鎮退休丘姓員警的遺孀，27日清晨陳婦騎著自行車到附近游泳池運動時，疑似因高血壓引起心肺衰竭，被發現時已經昏迷在水深及膝的泳池內。救生員看到後立即施以CPR，搶救過程中雖然一度恢復心跳，但送醫後仍然回天乏術。

警方透過泳池會員名冊得知這名74歲的陳姓婦人是通霄人，與丘姓員警結婚後膝下無子，在台灣也沒有親人，於是詢問當地里長，費了一番功夫在陳婦的住處內找到遠在柬埔寨娘家的電話，撥打順利聯絡上陳婦與前夫生的丘姓兒子。

丘姓男子向警方透露，自己的生父過世的早，媽媽多年前參加旅行團，因緣際會認識丘姓繼父，繼父對他們母子3人疼愛有加，後來也跟著繼父姓丘。17年前繼父過世後，媽媽會不定時的到美國哥哥家住，或是到柬埔寨與他同住。本來想過陣子把媽媽接回柬埔寨養老，沒想到卻發生這種意外。離開台灣前，丘姓商人頻頻感謝通霄警方的協助，直說：「台灣的警察真的好棒！」

(中國時報)