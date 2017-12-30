粉紅豬小妹 來台中迎新年

2017年12月30日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

人氣動畫粉紅豬小妹佩佩豬來台中了！「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」30日起將在台中文創園區登場，現場有從未曝光的動畫原創繪稿、重現佩佩豬動畫場景，還規畫踩泥巴、滑草、恐龍大型氣墊、豬爺爺小火車等有趣好玩的設施，與大小朋友一起迎接新年，歡度春節及寒假時光。

由時藝多媒體、全家福及台灣太陽娛樂、閣林文創及愛貝克思等主辦的「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」，30日在台中文創園區登場，將展出到107年4月1日。

主辦單位表示，展區安排有佩佩豬歷程記、動畫場景重現、互動體驗等多元展區，還規畫爺爺豬小火車、滑草斜坡及恐龍公園、城堡大型氣墊，讓大小朋友一起來體驗。

展場還有一比一等比例的佩佩豬等13位主要人物現身，現場規畫出佩佩豬的生活場景，有「佩佩豬生日派對」展區、「斑馬郵差快遞」展區、「樂趣廚房」展區，還有佩佩豬最愛去的爺爺家，體驗拔蘿蔔感受農村生活。

主辦單位指出，展出中有首度曝光的佩佩豬原創繪稿，原汁呈現佩佩豬從簡單概念，變身為線條圖案，添上繽紛色彩後，化為燦爛的動畫的過程；「佩佩豬歷程記」展區中將帶領小朋友走進佩佩豬的誕生歷程。

「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」需購票入場，1歲以下兒童、身心障礙者免費入場。

(中國時報)