粉紅豬小妹 來台中迎新年

「Super Pop粉紅豬小妹-超級互動展」將在台中文創園區登場，邀請佩佩豬人偶熱場。（陳淑芬攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

人氣動畫粉紅豬小妹佩佩豬來台中了！「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」30日起將在台中文創園區登場，現場有從未曝光的動畫原創繪稿、重現佩佩豬動畫場景，還規畫踩泥巴、滑草、恐龍大型氣墊、豬爺爺小火車等有趣好玩的設施，與大小朋友一起迎接新年，歡度春節及寒假時光。

由時藝多媒體、全家福及台灣太陽娛樂、閣林文創及愛貝克思等主辦的「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」，30日在台中文創園區登場，將展出到107年4月1日。

主辦單位表示，展區安排有佩佩豬歷程記、動畫場景重現、互動體驗等多元展區，還規畫爺爺豬小火車、滑草斜坡及恐龍公園、城堡大型氣墊，讓大小朋友一起來體驗。

展場還有一比一等比例的佩佩豬等13位主要人物現身，現場規畫出佩佩豬的生活場景，有「佩佩豬生日派對」展區、「斑馬郵差快遞」展區、「樂趣廚房」展區，還有佩佩豬最愛去的爺爺家，體驗拔蘿蔔感受農村生活。

主辦單位指出，展出中有首度曝光的佩佩豬原創繪稿，原汁呈現佩佩豬從簡單概念，變身為線條圖案，添上繽紛色彩後，化為燦爛的動畫的過程；「佩佩豬歷程記」展區中將帶領小朋友走進佩佩豬的誕生歷程。

「Super Pop粉紅豬小妹－超級互動展」需購票入場，1歲以下兒童、身心障礙者免費入場。

(中國時報)

婦意外猝逝 警跨國尋親送終 提前搭機捷 中壢居民盼設簡易車…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。