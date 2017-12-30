打柯P 鄭文燦會不會太Low

2017年12月30日 04:10 中國時報 羅智強

世大運活動式游泳池原本要由桃園市承接，現在桃園市長鄭文燦宣布作廢，理由是：「當初簽約時沒有進廠看，現在才發現組裝困難」、「溫水游泳池電費高」，「單一廠商擔心圖利、還要綁約20年」……所以「我們自己蓋傳統游泳池還比較好」。

這些理由聽來冠冕堂皇，問題是，怎麼世大運前的鄭文燦沒想到呢？竟然沒進廠看就簽約？被民調捧為滿意度第一的鄭文燦市長，行政能力卻是如此低落？

鄭文燦不是笨蛋，為何昨是今非地撤銷協議，理由恐怕是民進黨已吹起了「助攻姚文智」的號角，由鄭文燦開始，從中央到地方，一起來挖柯文哲的市政牆角。

民進黨要搞柯P是一回事，但大家要問的是，桃園也好，台北也好，預算的使用，用的都是市民的血汗錢，現在游泳池要裝不裝，卻染上選舉色彩。當然，柯P自己愛吹牛，也是個問題。世大運游泳池斥資1.78億，當時柯市府講「便宜、快速又可以重複用」，而在桃園反悔之後，這1.78億的設備只能裝箱擺在體育大學裡養蚊子。

當初這個柯氏牛皮，鄭文燦一度也是幫吹者，當初鄭要捧柯時，就把活動式游泳池說得好棒棒，「便宜又大碗」，現在柯P不乖，對民進黨造成威脅，就說「電費高、組裝難」，要讓活動式游泳池長灰塵。請問，哪一個版本的鄭文燦可以相信？

有時候不得不感嘆，民主政治已成了一種「造謠」與「闢謠」的競賽，就以網友一直批評郝市府的松山運動中心游泳池為例，透過踩郝來把柯P的「活動式游泳池」捧高高，但在監察院的調查中，已釐清原本松山運動中心游泳池就只是聽奧「選手練習或熱身使用。」可是在綠營沸沸揚揚的抹黑之下，許多人現在只記得錯誤的印象「設計不當，導致聽奧泳賽移師新竹」，結果是，謠言取代了真相。

而拒絕柯P的游泳池後，鄭文燦認為「自己蓋比較好」，準備蓋兩座各要價8千萬的游池，總計1億6千萬。這不是開桃園市民玩笑嗎？但這拿桃園市民荷包開玩笑的事比比皆是。總體來看，根據桃市府網站，103年度的未償債務餘額是262億元，到了今年底已變成351.9億，而明年更是要增加172.9億，成長到524.9億元.。

鄭文燦上任後，桃園舉債幾乎翻倍，這524億元的舉債有多少個1億6千萬是像游泳池這樣，為了政治目的而硬去花的呢？

雖然我並不喜歡柯文哲，但鄭文燦，把自己降成姚文智的選戰馬前卒，會不會也太Low了？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)