打柯P 鄭文燦會不會太Low

友善列印
中國時報

世大運活動式游泳池原本要由桃園市承接，現在桃園市長鄭文燦宣布作廢，理由是：「當初簽約時沒有進廠看，現在才發現組裝困難」、「溫水游泳池電費高」，「單一廠商擔心圖利、還要綁約20年」……所以「我們自己蓋傳統游泳池還比較好」。

這些理由聽來冠冕堂皇，問題是，怎麼世大運前的鄭文燦沒想到呢？竟然沒進廠看就簽約？被民調捧為滿意度第一的鄭文燦市長，行政能力卻是如此低落？

鄭文燦不是笨蛋，為何昨是今非地撤銷協議，理由恐怕是民進黨已吹起了「助攻姚文智」的號角，由鄭文燦開始，從中央到地方，一起來挖柯文哲的市政牆角。

民進黨要搞柯P是一回事，但大家要問的是，桃園也好，台北也好，預算的使用，用的都是市民的血汗錢，現在游泳池要裝不裝，卻染上選舉色彩。當然，柯P自己愛吹牛，也是個問題。世大運游泳池斥資1.78億，當時柯市府講「便宜、快速又可以重複用」，而在桃園反悔之後，這1.78億的設備只能裝箱擺在體育大學裡養蚊子。

當初這個柯氏牛皮，鄭文燦一度也是幫吹者，當初鄭要捧柯時，就把活動式游泳池說得好棒棒，「便宜又大碗」，現在柯P不乖，對民進黨造成威脅，就說「電費高、組裝難」，要讓活動式游泳池長灰塵。請問，哪一個版本的鄭文燦可以相信？

有時候不得不感嘆，民主政治已成了一種「造謠」與「闢謠」的競賽，就以網友一直批評郝市府的松山運動中心游泳池為例，透過踩郝來把柯P的「活動式游泳池」捧高高，但在監察院的調查中，已釐清原本松山運動中心游泳池就只是聽奧「選手練習或熱身使用。」可是在綠營沸沸揚揚的抹黑之下，許多人現在只記得錯誤的印象「設計不當，導致聽奧泳賽移師新竹」，結果是，謠言取代了真相。

而拒絕柯P的游泳池後，鄭文燦認為「自己蓋比較好」，準備蓋兩座各要價8千萬的游池，總計1億6千萬。這不是開桃園市民玩笑嗎？但這拿桃園市民荷包開玩笑的事比比皆是。總體來看，根據桃市府網站，103年度的未償債務餘額是262億元，到了今年底已變成351.9億，而明年更是要增加172.9億，成長到524.9億元.。

鄭文燦上任後，桃園舉債幾乎翻倍，這524億元的舉債有多少個1億6千萬是像游泳池這樣，為了政治目的而硬去花的呢？

雖然我並不喜歡柯文哲，但鄭文燦，把自己降成姚文智的選戰馬前卒，會不會也太Low了？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)

荒謬的婦聯會行政契約 電動車救空汙

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。