提前搭機捷 中壢居民盼設簡易車站

市港合一協會成員訴求機捷可先設中壢簡易站通車。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／中壢報導

機場捷運中壢延伸線工程正在進行中，由在地居民組成的「市港合一協會」，主張機捷A23站未通車前，盼2018年在軌道工程完成後，先在中壢站前地區設置「B23」簡易車站，提前讓民眾搭車。交通局人員表示，是否影響後續工程品質與安全，有無適合地點設置，都有待研議。

高鐵及市府交通局等單位，29日在中壢區公民會館舉辦「中新地下道改善措施施工說明會」，向民眾說明原來中新雙向雙線道，將拓寬為雙向三線道，工程預計2018年8月完工，之後才會封閉元化路地下道，以進行捷運相關工程。

市港合一協會理事長陳韜說，機捷的地面下施工，已推進到中正路、大同路口，距離台鐵中壢站僅500公尺，估計工程進行順利，2018年就能完成機捷A23站的雙向軌道鋪設，市府只需在台鐵中壢站的前站地區設置機捷B23簡易車站，民眾就能提早搭乘，也減少機捷工程對市中心商圈的衝擊。另外，協會也認為，元化地下道封閉後，必定對中壢鬧區交通造成衝擊，進入交通黑暗期，所以才主張提早讓民眾搭乘機捷，才可能解決中壢車站周邊的交通問題。

對於簡易車站設置，交通局人員認為，即使軌道鋪設完成，機場捷運仍有許多工程持續進行，民眾提早搭乘可能會影響工程品質與安全，另外，台鐵中壢站的前站地區是否有適合地點可以增設簡易車站，仍有待評估。

(中國時報)

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