國研院、工研院攜手 推醫材平台

2017年12月30日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

為開啟創新醫材結合人工智慧生醫新藍海，國內兩大法人機構，國家實驗研究院與工業技術研究院，29日在竹北生醫園區攜手簽署「智慧醫材創價平台」合作意向書，將結合雙方的生醫研發輔導能量及優勢，為國內由學研到新創醫材產業提供一定點、全方位、一條龍的服務。

國內兩大法人各有其優勢，工研院具備高階醫電與影像、再生醫學研發與體外診斷、雛型品試製、檢測服務、GMP試量產場域等研發能量。而擁有專業醫材開發與驗證能量的國研院，則可提供從醫材產品規格、原型製作、動物試驗到前臨床試驗等服務，可一次解決技術、驗證、法規的關卡，建構強大的創新醫材研發生態系統，有效縮短醫材產品上市前驗證時程及經費。

工研院生醫所所長林啟萬指出，近年來「以人為本」的健康照護與疾病預防觀念逐漸被重視，也加速驅動個人精準醫療與智慧診療醫材產業的興起。未來若能結合台灣產業既有的醫療服務與資通訊技術優勢，可望再為產業加值、產值翻倍。

國研院儀科中心主任楊燿州表示，透過此次簽約合作，雙方將可碰撞出更多火花，共同協助國內醫療醫材新創團隊快速跨越障礙，引領國內醫療器材產業進入高階高值的新世代。「智慧醫材創價平台」將以竹北生醫園區為核心，鏈結國研院及工研院的生醫能量，建構創新醫材結合人工智慧的價值再造平台。

(中國時報)