2017年12月30日 04:10 中國時報 鄭博文

兩岸霾害嚴重影響人民健康，引起民怨，雙方政府也不得不趕快提出各式各樣的政策與措施來因應。

前些年大陸的空汙霾害確實嚴重且惡名遠播，但今年入冬以來，霾害警訊不若往年頻繁。至於台灣，行政院已將《空氣汙染防制法》修法列為下會期的優先法案，不過空氣汙染的3大來源：工廠、電廠與汽機車，在工廠方面，台灣無法像大陸，強力要求高汙染的民間工廠在短時間內減產，只能對燃煤電廠和公營事業開刀。但在推動電動車與淘汰舊機車部分，政府應可更加著力。

汽機車若全面改用電動車，台灣空汙至少減少1/3，行政院訂於2030年將公務車全面改為電動車，這顯然決心不夠，為何2025年做不到？只要政府在各機關學校率先建充電設施，充電普及，應可加速汰換公務車為電動車。

至於2035年全面使用電動機車的目標，只要政府對電動車有高額補助，民眾就不會再購置燃油機車。如果機車可先行全面汰換，也許可提前10年達標，將空汙量減少目前的1/6。

人民想要呼吸好空氣，是最基本的權利。民眾的健康不能等，行政院應該展現更大的決心，調整不切實際的計畫，建議政府將非核家園2025年的目標時程延後至2040年，以減少燃煤發電造成的汙染量，同時將全面更換電動車的目標提前到2025年，雙管其下，才能對飽受空汙之苦的民眾有所交代。

（作者為國立屏東大學副教授）

(中國時報)