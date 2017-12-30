邱鏡淳視察竹北 關切排水等建設

2017年12月30日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣長邱鏡淳近日積極訪視竹縣各鄉鎮基礎建設，29日最後一站「壓軸場」回到竹北市，視察包括安歆日照中心、中醫大健康產業園區及毗鄰的亞太美國學校興建情形與區域排水、了解非營利幼兒園的推動進度以及六張犁東興圳景觀再造計畫。

考量竹北市18萬人口，縣府特別爭取營建署「前瞻基礎建設計畫─下水道及都市區其他排水建設」第一期2017至2018年預算，獲1800萬經費進行竹北縣政九路排水改善工程，範圍為縣政九路科大一路、興隆路、穿越頭前溪河堤與頭前溪沈砂池。邱鏡淳指示需通盤檢討排水、下水、汙水、公共管溝及分流系統，不可頭痛醫頭、腳痛醫腳，朝現代化城市邁進。

行程走訪中國醫藥大學，中國醫藥大學健康產業園區預計於明年11月營運，初期興建研究大樓、附設醫院、停車塔等等，預計分3期完成9棟建物，將提供499床的整合性醫療服務，協助大新竹地區急重症照顧。

邱鏡淳普設公幼100園（班）的政策，於2017年達陣，因應竹北市人口成長率攀升，縣府在高鐵特區文小1、文中2規畫兩所非營利幼兒園，共增加20班，多收納572位2歲以上至國小前的幼兒。教育處長劉明超表示，非營利幼兒園，是政府委託(或申請）公益性質法人辦理幼兒園，透過公私協力提供優質、平價、弱勢優先的教保服務，預計2019年8月竣工、2020年8月1日營運。

(中國時報)