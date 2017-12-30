壓力爆炸 高二生抽刀刺教官

2017年12月30日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南某私立高中29日驚傳學生刺傷教官事件。17歲張姓高二生因不滿在樓梯間睡覺時被許姓教官勸阻，竟從書包拿出水果刀刺向教官背部，許雖受傷濺血仍忍痛奪刀，掙扎間張生左手也遭割傷，2人送醫後均無大礙。張生包紮後在母親陪同下製作筆錄，張母淚崩道歉：「我兒子做錯了，再怎麼樣都不能傷害別人！」

教官奪刀 學生也割傷

警方調查，張生29日上午7時許到校後，未進入教室溫書，逕自躲到校舍樓梯間休息，許姓教官見狀勸導，要求返回教室，因張先前曾有幾次在樓梯間睡覺被師長勸導的狀況，許表明「要告訴你爸媽」，此話引爆張生不滿情緒，竟拿出隨身攜帶的15公分水果刀，朝許背後猛刺2刀，當場濺血，許忍痛奪下水果刀，雙方扭打成一團，張生左手不慎割傷，目擊學生見狀驚聲尖叫，通報校方報警。

警消獲報緊急將2人包紮、救護送醫，路程中張生一臉呆滯；許則面露痛苦，雙方一言未發。許背部有約2公分及4公分深的2道傷口，留院觀察；張生包紮後由母親陪同接受警方訊問。

許姓教官向警方說，當下勸導張生的口氣平和，面對突遭刺傷的心情難以平復，將保留法律追訴權。

帶刀上學 辯稱吃水果

據悉，張生為家中獨子，個性木訥內向，是同學眼中的獨行俠，國中成績名列前茅，上高中開始玩網路遊戲，加上課業壓力大，成績下滑，28日深夜因沉溺上網與母親爭吵，脫口說出「我不要去學校了！」不料竟因情緒不穩在校園闖下大禍。

母痛哭自責 溝通太晚

張姓高中生供稱，因平常在校會吃水果，水果刀是用來削水果，事發當下因害怕教官告訴爸媽未進教室溫書，一時情緒失控才出手，對持刀傷害教官相當後悔，警訊後依少年事件處理法送少年法庭。

張生從事業務的母親在派出所痛哭失聲，自責工作忙碌，未妥善處理孩子情緒，知道兒子在學校有壓力，當晚吵架後徹夜未眠，想著連續假期要跟孩子好好溝通，卻沒想到竟然出事。她淚崩不斷重覆說：「再怎麼樣都不能傷害別人！」

案發時，不少學生目擊教官遭刺驚悚畫面，飽受驚嚇，校方依規定通報、啟動輔導機制，將對全校學生施行教育宣導，也會對張生個別輔導諮商，並持續追蹤心理狀態。

(中國時報)