基隆銀座 義二路彌漫異國風

有「基隆銀座」之稱的義二路老街，充斥著懷舊建築，老街上擁有許多異國料理餐廳，不但滿足吃喝玩樂，也適合來一趟知性的歷史之旅。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

位於基隆田寮河畔的「義二路老街」，不但是上班族的覓食天堂，也是外地遊客必逛的景點之一，有別於外縣市的老街，義二路是新舊建物「混搭」風格，沿路上有不少異國餐廳，都是源自日據時期打下的基礎，也因此擁有「基隆銀座」的美稱。

行政金融中心 商家林立

義二路老街又稱為「義二路形象商圈」，清朝稱為「哨船頭」，日據時期則稱「義重町」，一直以來都是基隆行政、金融和經濟中心，在日本人占據基隆後，積極進行開闢新市街的計畫，使得義二路具有良好衛生與居住條件，形成密集商業地帶，也因為鄰近港口，同時吸引不少外國商人投資。

如今的義二路還保有巴洛克式的洋房，異國風味相當濃厚，雖然有些建物斑駁老舊，但仍不失迷人的歷史風采。老街上充滿著日本、美國、義大利、中華等各國料理，設置「假日行人徒步區」，腳底踩的是古早味的地磚。

吃喝玩樂都有 繽紛多彩

此外，老街不定時有街頭藝人表演及咖啡飄香，沿途商家林立，販賣各式各樣商品與小吃，還有電影院穿插其中，吃喝玩樂任君挑選，讓義二路多彩繽紛。

「基隆銀座」到了傍晚，居酒屋紛紛開舖，在燒酒和串燒的美味當下，像是回到日據時期繁華中，這就是當時日本人的休憩生活，從漁村演變成風華一時的老街，時光流轉成了現代商圈，也為基隆歷史寫下輝煌的一頁。

(中國時報)

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