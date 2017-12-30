新聞透視－校園自主管理 一刀戳破防線

2017年12月30日 04:10 中國時報 莊曜聰

台南近來接連發生多起校園傷人事件，先有民眾侵入國小校園以美工刀攻擊學童，現在又發生學生持刀刺傷教官事件，校園安全管理問題已亮起紅燈。

隨著近年社會重視個人權益，師長不僅管教學生上要特別注意，過去的校園安全檢查也以人權為由逐漸式微，就連高中職以上學校配屬的教官，都被認定為威權遺毒，新政府更擬定教官退場機制，將在2021年前讓教官全面退出校園，由「校安人員」取代，已讓不少家長相當擔憂。

現行校園自主管理機制多由「完全信任」學生角度出發，透過消極及重覆的宣傳和勸導，期盼達到效果，但千篇一律的內容，願意或能夠牢記在心的學生有多少？加上不少學校對於校安事件發生後的處理態度，總以「息事寧人」為最高指導原則，甚至深怕影響校譽及招生刻意掩蓋，更讓人擔心除了被披露的事件外，還有多少被隱匿的黑數？

此外，台灣教育體制長年重視成績的流弊，傳統「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念根深柢固，多元升學仍流於學科成績優劣競爭，反造成學生更大壓力。

國人對於心理諮商及情緒管理缺乏專業輔導，甚至視向他人求助「很丟臉」，多數人情緒陷入死胡同不懂或不願求救，倘若家長無暇或疏於關心，青春期的孩子求助無門，一不小心情緒卡關，後果難以料想，往往也演變成孩子與家長的「生命不可承受之重」。

(中國時報)