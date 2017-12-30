舊鐵道變身徒步區 花蓮旅遊必訪

「舊鐵道行人徒步區」兩邊店家林立，不定時有展出藝術造景，包括街道家具、立體視覺景觀、人造水池、木造涼亭等公共設施。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

隱身在花蓮市中心的「舊鐵道行人徒步區」，入口處有著知名插畫家Duncan造型大公仔，全長約1.8公里的舊鐵道區，過去可是蒸汽火車行駛的軌道，如今變身徒步區，特色商店、攤販林立，不時還有應景裝置擺設，讓廢棄鐵道重生，成為花蓮旅遊必訪景點。

過去花蓮市區中心貫穿東線鐵道路廊，火車會開進市區，曾是東部獨有的「窄軌列車」，用路人在車水馬龍的道路上，常要停下來等待火車經過，直到1979年北迴鐵路通車，隔年花蓮火車站由舊站搬遷到新站，1992年火車站拆除，遺留下全長1.8公里的火車鐵軌。

車站遷移後，車站、鐵道因失去功能周邊逐漸沒落，但在許多市民記憶中，生活與鐵道軌跡是密不可分，2003年花蓮縣政府重新規畫，從市區中正路為起點，沿線舊鐵道軌跡到田埔車站，透過環境整理與再造，將成功街18公尺長、6公尺寬的鐵路道路打通後，連接花蓮鐵道觀光商圈及光復街兩端，再現鐵道新風貌。

「舊鐵道行人徒步區」兩邊店家林立，不定期展出藝術造景，包括街道家具、立體視覺景觀、人造水池、木造涼亭等公共設施，並加入昔日歷史、人文、生態，讓年輕的花蓮人了解，並增設互動式平交道號誌燈，增添鐵道風情互動與趣味性，此外配合不同節慶也會妝點軌道，延續舊鐵道昔日熱鬧風光。

(中國時報)

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