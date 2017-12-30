斬手行動 4天逮179詐騙車手

警方循線到桃園市一家網咖，逮捕到3名未成年車手。（林郁平翻攝）

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中國時報
／台北報導

為嚴打詐欺犯罪，斬斷詐騙集團手腳，警政署針對負責提領贓款的車手，規畫執行全國同步查緝車手的「斬手行動」，4天專案期間共緝獲169名詐欺車手、10名車手頭，成果豐碩。警方除將協助被害人向嫌犯求償，也將漏網之魚的車手影像公布在刑事局網站，民眾每指認1人可獲1萬元獎金，希望藉由全民的力量，將詐欺嫌犯繩之以法。

警政署長陳家欽說，緝毒、打詐及掃黑是警方當前三大工作主軸，在以新思維研擬查緝及防制策略、「打防並舉」下，今年詐欺案已較去年減少688件。但因車手有全國流動的特性，若僅單一縣市加強查緝，車手還是會流竄至其他縣市繼續犯案，無法有效遏止犯罪。

警方採「堅壁清野」策略，本月25日至28日執行「斬手行動」，全台共緝獲179名嫌犯，其中包括24名未成年少年，及在彰化縣逮捕正在提領125萬元贓款的陳姓車手等28名現行犯。警方清查，查獲車手中103人有詐欺前科，後續將持續溯源追查上手及其他幹部。

警方表示，車手為貪圖小利加入詐團，除得面對刑責，還需賠償被害人損失。2013年屏東一名老婦遭假檢警詐騙187萬元，僅分得2000元的16歲陳姓車手，遭法院判決要和雙親連帶賠償157萬，是不法代價的785倍。

去年，台中一名江姓車手分得8000元酬勞，被刑庭法官判刑1年2月；民事法官查出江犯案時未滿20歲，判決他及父母連帶賠償86萬6000元，是不當所得108倍。另2名車手去年詐騙交大副教授300萬，2人事後分得9萬及18萬，都均遭法院判刑2年10月，民事連帶賠償被害人300多萬。

警方表示，已調閱車手提款影像作分析比對，尚未緝獲的車手影像，都會上傳至刑事局網站詐欺車手專區供指認。

(中國時報)

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