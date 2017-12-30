北捷關渡站 驚見女子跳軌

2017年12月30日 04:10 中國時報 張潼 、 李文正 ／台北報導 ／台北報導

台北捷運又傳跳軌！43歲盧姓女子29日下午在捷運關渡站見列車正要進站，從未啟用的月台門往下跳入軌道，警消據報從兩節車廂連接處救出頭顱、骨盆骨折、意識不清的盧女，送往淡水馬偕醫院急救，跳軌原因有待警方調查釐清。

北捷說，關渡站月台門預計明年4月完工，全線車站還未裝設月台門者，會趕在明年底前盡快完工。台北市議員何志偉批評，光是去年下半年，昆陽、景美、萬隆、奇岩、新北投等站都發生過摔落軌道事件，而月台門還沒建置完成的車站達16站，北市府「拆東西很快、建設卻很慢」，危及民眾安全，應更加緊腳步裝設月台門。

北捷表示，關渡站往象山方向月台昨天下午1點37分，發生女性旅客跳入軌道，通知110、119後，第一時間忠義站至竹圍站採單線雙向運轉，班距15分鐘，並啟動北投站至淡水站公車接駁服務。經搜救、排除狀況後，下午2時01分全線恢復正常營運。

盧姓女子，昨日下午站在月台上看一輛從淡水要往象山的列車正要進站，突然從列車車頭跳入軌道，列車立即停止，並通知救護人員，當警消到場後，發現她被壓在底部，由2節車廂縫隙中救出脫困，並以頸圈和長背板固定送醫急救。

警方依盧女身上證件通知家屬，但2名哥哥到場後並未多說，僅說妹妹有去看醫生。警方說，從監視器畫面看來，月台門裝設完成，但尚未啟用，獨自站在月台的盧女，看到列車正要進站，突然往軌道跳耀，還好列車從她頭部上方駛過，並未直接撞擊；若證實不是意外，是女子企圖尋短，並影響大眾運輸系統，將依《大眾捷運法》開罰。

(中國時報)