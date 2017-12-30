輪椅女跑趴 竟是搭復康巴士買毒

2017年12月30日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

37歲詹姓毒販，在新北三重租下套房，大小藥頭、毒蟲天天進出，當場開趴吸毒，海洛因、安非他命、K他命無所不用，男男女女吸到昏頭，看對眼的甚至當場性愛，警方前往搜索，毒煙繚繞的房間裡，就發現1對正在「辦事」的男女，看到警察嚇得連忙穿內褲，場面十分麋爛荒唐。

警方調查，幕後經營者詹姓男子，租下房間供大家開趴、狂歡，幾乎天天都有人在那吸毒、性愛，有需要再向詹嫌調貨，現場經常毒煙瀰漫，各級毒品都有人在施用、搖頭，還有行動不便，領有身障手冊的楊姓女子，甚至搭免費復康巴士載她過來，再坐輪椅上去買毒解癮。

中正二分局警方日前獲報，三重區昌隆路某公寓，每晚都有男男女女不斷進出，有時深夜還傳出嬉笑及音樂聲，經循線追查，發現出入者有酒店小姐、少爺、小藥頭，十分複雜，根本是個「吸毒性愛俱樂部」。

警方經連月追查，28日前往該公寓及另8處聚點破門搜索，在房間內查獲5男1女，其中葉姓男子及林姓女子疑正在「辦事」，看到警察嚇得紛紛穿衣，表情相當狼狽，現場滿桌毒品，有些吸茫的毒蟲早已魂遊天外，看到警察也毫無反應。

現場共查獲9.24克海洛因、11克安非他命，及7顆一粒眠，警方將詹嫌在內6嫌全部逮捕，一舉破獲這個吸毒淫趴，偵訊後依毒品罪嫌將眾人移送法辦。

(中國時報)