輪椅女跑趴 竟是搭復康巴士買毒

警方調查，幕後經營者詹姓男子，租下房間供大家開趴、狂歡，幾乎天天都有人在那吸毒、性愛，有需要再向詹嫌調貨，現場經常毒煙瀰漫，各級毒品都有人在施用、搖頭，還有行動不便，領有身障手冊的楊姓女子，甚至搭免費復康巴士載她過來，再坐輪椅上去買毒解癮。（陳鴻偉翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

37歲詹姓毒販，在新北三重租下套房，大小藥頭、毒蟲天天進出，當場開趴吸毒，海洛因、安非他命、K他命無所不用，男男女女吸到昏頭，看對眼的甚至當場性愛，警方前往搜索，毒煙繚繞的房間裡，就發現1對正在「辦事」的男女，看到警察嚇得連忙穿內褲，場面十分麋爛荒唐。

警方調查，幕後經營者詹姓男子，租下房間供大家開趴、狂歡，幾乎天天都有人在那吸毒、性愛，有需要再向詹嫌調貨，現場經常毒煙瀰漫，各級毒品都有人在施用、搖頭，還有行動不便，領有身障手冊的楊姓女子，甚至搭免費復康巴士載她過來，再坐輪椅上去買毒解癮。

中正二分局警方日前獲報，三重區昌隆路某公寓，每晚都有男男女女不斷進出，有時深夜還傳出嬉笑及音樂聲，經循線追查，發現出入者有酒店小姐、少爺、小藥頭，十分複雜，根本是個「吸毒性愛俱樂部」。

警方經連月追查，28日前往該公寓及另8處聚點破門搜索，在房間內查獲5男1女，其中葉姓男子及林姓女子疑正在「辦事」，看到警察嚇得紛紛穿衣，表情相當狼狽，現場滿桌毒品，有些吸茫的毒蟲早已魂遊天外，看到警察也毫無反應。

現場共查獲9.24克海洛因、11克安非他命，及7顆一粒眠，警方將詹嫌在內6嫌全部逮捕，一舉破獲這個吸毒淫趴，偵訊後依毒品罪嫌將眾人移送法辦。

(中國時報)

北捷關渡站 驚見女子跳軌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。