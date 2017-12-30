公私協力 長照資源深入偏鄉

2017年12月30日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市具護理師證照的公衛護士，將全部以護理師任用，圖為衛生所護理人員為民眾注射疫苗。（譚宇哲翻攝）

新北市今年整合東北角長照資源，建構偏鄉長照服務網，讓平溪衛生所成為失智照護據點，雙溪衛生所成為長照及輔具支援基地，貢寮區衛生所則成為24小時緊急醫療站，並結合民間企業的接送和資訊軟體服務，讓偏鄉長輩不用再舟車勞頓前往都會區醫院就診，也可省下至少三分之二的掛號以及復健費用。

衛生所 成準地區醫院

新北市衛生局29日舉辦「長照東北角．公私協力好」分享會，邀請偏鄉長輩分享至衛生所復健的心得，並由新北市長朱立倫表揚與市府合作偏鄉長照的裕融、浩鑫等民間企業。

朱立倫表示，偏鄉長照服務網透過公私協力，把長照資源帶到雙溪、平溪、貢寮等偏鄉，讓這3個地區的衛生所轉變成「準地區醫院」，並設置物理治療所提供失智診療，將來還要擴大到北海岸及山區，嘉惠更多長者。

嘉惠長輩 就診免奔波

衛生局表示，今年進一步整合東北角平溪、雙溪、貢寮3區衛生所的服務與在地資源，讓平溪衛生所成為失智照護據點，雙溪衛生所成為長照管理中心分站與輔具資源中心，貢寮區衛生所則是24小時緊急醫療站，並由裕融企業提供休旅車接送服務，未來還將透過與浩鑫科技專案合作，開發長照服務資訊系統，無償提供給偏鄉使用。

住在雙溪山上的計阿姨說，過去因頸椎壓迫神經引發左手酸痛，導致晚上無法入眠，每天需往返台大醫院接受復健治療，來回車程就要2個多小時，非常辛苦，直到2015年10月雙溪衛生所附設物理治療所成立，加上裕融企業的交通接送服務，讓她節省往返交通時間與三分之二的掛號及復健費用。

(中國時報)